Pagelle BahrainGp: una Ferrari perfetta, una Mercedes da incubo

Pagelline trionfali dal #BahrainGp che ha aperto la stagione della rivoluzione in Formula1 con una doppietta Ferrari imprevista e imperdibile.

10 alla Ferrari. Perche questa più di ogni altra e’ stata una vittoria di squadra, costruita in anni di sofferenza ma di lavoro. Ci avevano sempre detto che il 2022 sarebbe stato l’anno della riscossa… non ci credevamo del tutto, avevano torto. Comunque vada questa Ferrari ci farà divertire.

9 a Charles Leclerc ma soltanto perché il meglio deve ancora arrivare. Questo può essere l’inizio di un grande sogno rosso. Charles non ha sbagliato davvero nulla e quei tre contro sorpassi a Max sono l’immagine copertina della nuova Era della F1.

8,5 a Haas e Alfa Romeo. Le sorprese di stagione. Merito del motorone Ferrari ma anche di due progetti che così male evidentemente non sono. Magnussenn poi e’ stato l’uomo del giorno (ferraristi a parte) dal nulla al quinto posto in pochi giorni.

8 a Carlos Sainz che era al posto giusto nel momento giusto e si e’ preso un posto che vale una doppietta fantastica. E’ stato per tutto il weekend dietro a Charles ma ha saputo credere chilometro dopo chilometro… uno scudiero validissimo ma non alla Bottas. Meglio.

7,5 a Lewis Hamilton che ha incassato più di quanto meritasse in un fine settimana disastroso per la Mercedes. Abbiamo scoperto che non raccontava storie quando diceva di avere una macchina da quinto posto. E soprattutto ha tenuto dietro in qualifica e gara il rampante Russell.

7 a Max Verstappen. Il ritiro non e’ colpa sua lui ha combattuto a modo suo ci ha provato tre volte con Charles ma per tre volte su tre ha incassato tre risposte magistrali.

5 a Bottas. In partenza ha perso 8 posizioni. Poi in gara ha perso un sacco di tempo nei sorpassi (as usual). Ha portato esperienza ma forse in giro c’è di meglio. Anche Zhou merita la sufficienza anche abbondante: non ha sbagliato e per un deb non era semplice.

4 alla Red Bull. La squadra del campione del mondo non può permettersi due ritiri per problemi di affidabilità.

3,5 a Russell. doveva spaccare il mondo e pure Hamilton. Non gli ha fatto neppure un buffetto.

3 alla Mercedes. A tratti sembrava inguardabile. Il podio di Hamilton non nasconde i problemi.

2 alla Aston Martin. Vettel e’ stato salvato dal Covid ma Stroll e il povero Hulkenberg non hanno avuto un attimo interessante. Ma Hulk davanti a Stroll in qualifica da’ da pensare.

1 alla McLaren. La grande delusione del weekend. Problemi in qualifica e in gara. Una confusione inaspettata per un team che un anno fa era alla pari della Ferrari. Certo che Norris quel contratto a vita con i papaya forse se lo mangerà…

0 alla Fia gestita dal nuovo presidente Ben Sulayem. Ha riconosciuto l’errore di Masi nella gara decisiva del mondiale 2021 ma ha confermato il risultato. Ha sbagliato in buona fede hanno spiegato. Beh vorrei vedere.