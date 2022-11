Rassegna stampa: la tempesta Ferrari

Chi è causa del suo mal pianga se stesso. La tempesta che avvolge la Ferrari alla vigilia dell’ultimo gran premio della stagione è figlia di quello che da mesi accade tra Maranello e Torino: la caccia al successore di Mattia Binotto che non ha mai aperto il cuore del presidente Elkann. Siamo alla resa dei conti e i comunicati via twitter lasciano il tempo che trovano. Se davvero sono tutte fantasie, il presidente dovrebbe apparire su qualche teleschermo e ribadire la sua piena e totale fiducia nel progetto Binotto. Se non lo farà le chiacchiere continueranno fino a che Vasseur non verrà ufficializzato.

Ecco che si dice (via www.loslalom.it) sui quotidiani di oggi:

Il Corriere della sera parla ancora di tensione tra Binotto e Leclerc, di terapia di coppia necessaria, di pretese del pilota che creano una convivenza difficile da gestire. Giorgio Terruzzi ha scritto: “Leclerc ha ambizioni direttamente proporzionali al talento. Le sue ragioni sono comprensibili in una stagione frustrante, dentro la quale ha patito fragilità ed errori della squadra, pur commettendone qualcuno per conto proprio. Nella storia del Cavallino le pretese dei piloti sono entrate spesso in rotta di collisione con la ragion di squadra. Leclerc non ha alternative fuori dalla Ferrari. Chi lo frequenta parla di un entourage convinto di tutelarlo accentuando le sue insoddisfazioni piuttosto che spingerlo a migliorare anche nella gestione delle difficoltà. Con John Elkann parla spesso, i due si frequentano, hanno trascorso una giornata sui kart in Francia la scorsa estate, accompagnati dai figli del presidente. Manifestano reciproca simpatia. Resta da capire che tipo di risposta può dare il capo supremo della Ferrari ad un pilota che pretende una posizione di privilegio dentro un team deliberatamente formato da due piloti forti, scelti in quanto portatori di punti”.

La Gazzetta scrive che Vasseur resta in pole per il posto di Binotto. Secondo il Corriere della sera, dopo la smentita dell’altro giorno, sarebbe una marcia indietro imbarazzante: Vasseur è bruciato.

Fulvio Solms sul Corriere dello sport-stadio scrive che adesso “il caos è totale” e che dentro la Ferrari s’è scatenata la “tempesta perfetta”. Parla di “doppia congiura per esautorare Binotto: cruciale il ruolo di Leclerc. Travolto anche Sainz: il padre sta già parlando con l’Audi in vista della stagione 2026”.

