Alonso in pista a Barcellona: “Sono affamato e ho buone sensazioni”. L’amore durerà?

Alonso riparte da Barcellona. Cento chilometri con la Renault che ha appena ritrovato il podio per prendere confidenza con una monoposto.

La sua ultima gara è stata ad Abu Dhabi 2018 poi nell’aprile dello scorso anno era tornato al volante di una McLaren in un test sempre ad Abu Dhabi per dare indicazioni al team. Ha continuato a guidare tra la Dakar e la FormulaIndy, ma la Formula1 resta un’altra cosa, nonostante una volta rimasto fuori, non ne avesse parlato benissimo.

Che Alonso vedremo l’anno prossimo quando a luglio compirà 40 anni? Sarà ancora uno dei migliori piloti in pista? Oppure i baby in circolazione avranno su di lui lo stesso effetto che hanno su Sebastian Vettel facendolo invecchiare di colpo.







In Renault credono in lui non solo come richiamo pubblicitario. Credono in lui come uomo indispensabile per far crescere monoposto e motore, tralasciando i guai che con il suo carattere potrebbe causare in squadra.

Come ci si sente a tornare al volante di un’auto di F1 per la prima volta in quasi due anni?

“È stato fantastico poter guidare queste vetture dopo due anni e sentire di nuovo la velocità, come tutto va così veloce, curva dopo curva, le prestazioni in frenata e tutte le cose che una vettura di Formula 1 ha da offrire. Sentirlo ancora una volta è stato bello”.

È stato speciale tornare in pista in Spagna?

“Ovviamente. È stato speciale tornare a Barcellona. Ricordo l’anno 2000, ho guidato qui la Benetton con i ragazzi di Enstone. Ora, nel 2020, è con la Renault, quindi è una pista speciale e ho molti bei ricordi qui. È una pista che conosco molto bene, quindi è stata una buona giornata”.



Qual era il programma per oggi?

“La maggior parte della giornata è stata un po ‘di riprese con alcuni droni in pista e alcune azioni dietro la telecamera. Allo stesso tempo, si trattava di lavorare con la squadra per fare un paio di giri e per me trovare la posizione del sedile, del volante e dei pedali. Sono cose per il prossimo anno che, durante l’inverno, potrebbero esserci poco tempo. Sono i nostri primi passi”

Quali sono le tue impressioni sulla Renault R.S.20?

“Penso che l’auto sia stata una bella sorpresa. Sappiamo che la macchina si sta comportando bene nelle ultime due gare e ho sentito il grip e sicuramente un buon potenziale. L’ultima volta che ho guidato un motore Renault è stato nel 2018 e ho sentito un passo avanti, il che è abbastanza importante lì. Tutto andava bene. Non sono riuscito a massimizzare le prestazioni della macchina perché devo ancora prendere confidenza, ma sono contento della giornata.

Hai fatto visita al team di Enstone due volte e Viry una volta, ora il test: ti senti a casa?

“Mi sono sentito a casa già dal primo giorno. C’è questa atmosfera a Enstone, e in questa squadra, che tutto è così semplice e logico in tutto ciò che fanno. Mi trovo bene qui con la Renault. Molte delle persone che hanno lavorato oggi, hanno lavorato come meccanici nei miei giorni in squadra. Quando conosci i volti e la squadra, tutto diventa un po’ più facile”.

Hai visto la gara in Germania e come ti sei sentito a vedere il primo podio della Renault in 10 anni?

“Assolutamente, guardo ogni gara. Mi sento parte del team anche da lontano. Seguo ogni giro. Il podio, infine, è stato molto meritato. Sono così felice per tutti. Cyril potrebbe essere un po’ preoccupato per il tatuaggio ma, a parte questo, è stato un momento fantastico”.

Ti sei congratulato con la squadra?

“Si assolutamente. Aspettavo l’ultimo giro. Ero così felice per tutti. Ho scritto il messaggio e poi ho dovuto inviare il dito finché Daniel non ha tagliato il traguardo. Non volevo inviarlo in caso per motivi di fortuna!”

Cyril ti ha descritto come uno squalo affamato: il risultato di domenica ti ha fatto sentire ancora più affamato?

“Dopo domenica sono sempre lo stesso. So di cosa è capace la squadra e so che le prospettive per il futuro sono buone. Il podio è una cosa che doveva succedere. La cosa più importante è seguire la tendenza che vediamo ora, mantenere lo slancio nel prossimo anno, specialmente per il 2022, e penso che sappiamo come farlo”.