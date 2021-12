Binotto: la Ferrari ha provato a Gedda il nuovo simulatore

La Ferrari ha ormai agguantato il terzo posto nel Mondiale costruttori. Il margine sulla Mclaren è tale (38,5 punti) da far stare tranquilli Binotto gli uomini di Maranello. C’è poco da stare contenti dppo la gara pallida di Gedda. Ma almeno la stagione sta finendo e proprio a Gedda è entrato in azione il nuovo simulatore: “Abbiamo cominciato a usarlo in questo weekend per valutare la correlazione con i dati raccolti in pista. per ora non ci può aver dato vantaggi, ma contiamo di averne per preparare al meglio la prossima stagione”.

“Avevamo il potenziale per raccogliere più punti di quelli che abbiamo effettivamente conquistato. I tanti episodi che hanno caratterizzato questo Gran Premio non hanno giocato a nostro favore ma il livello della prestazione del team e della vettura rimane agli atti – ha detto Mattia Binotto – Andiamo adesso ad Abu Dhabi con un buon margine di vantaggio sulla McLaren nella lotta per il terzo posto nel campionato Costruttori mentre Charles si è preso il quinto in quello Piloti. Dobbiamo restare concentrati e prepararci nella maniera migliore per l’ultimo sforzo prima di mettere definitivamente un punto a questa stagione e pensare solamente al 2022”.