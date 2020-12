Marquez ancora sotto i ferri: Honda chiama il Dovi per favore

Le indiscrezioni giunte dalla Spagna oltre un mese fa sono state confermate. Marc Márquez è tornato sotto i ferri all’ospedale Ruber di Madrid per una terza operazione all’omero destro fratturato con la caduta nel primo GP della stagione, il 19 luglio a Jerez. L’Honda ha confermato che la placca è stata rimossa dalla spalla e sostituita con un innesto osseo. Márquez aveva avuto problemi nel processo di formazione del callo. L’intervento è durato otto ore.

È impossibile che lo spagnolo recuperi per il 28 marzo, giorno del via in Qatar del Mondiale 2021. Il suo rientro potrebbe non avvenire prima dell’estate: un’altra stagione che rischia di essere compromessa. Ma Nadia Tronchoni su El País è più ottimista: potrebbe saltre solo i primi tre GP.

Tre gare di stop. come minimo. A questo punto la Honda dovrebbe prendere in mano il telefono e fare una telefonata: scusa Andrea che ne diresti?… Mettere la Honda in mano di un pilota come Dovizioso sarebbe una cosa decisamente sensata. Solo tre gare? Intanto comincerei….

Márquez era stato operato una prima volta il 21 luglio a Barcellona con l’inserimento di una placca in titanio fissata da 12 viti. Quattro giorni dopo aveva tentato di risalire in moto presentandosi al circuito per la seconda tappa del Motomondiale. Si fermò in qualifica quando si rese conto dell’azzardo. Il 3 agosto fu necessario un secondo intervento per il danneggiamento della placca, l’episodio spiegato con la famosa versione dell’eccesso di stress dovuto all’apertura di una finestra in casa.

Raúl Romojaro su Diario AS scrive che “la decisione non poteva essere ulteriormente prorogata” e parla di “ultima cartuccia possibile” per il futuro di Márquez.