Vettel e Leclerc: “Ferrari meglio del previsto”

Ferrari meglio del previsto. Non per il miglior tempo sul bagnato ma per le parole dei diretti interessati.

“Penso che stamattina nel complesso sia andata bene – ha commentato Vettel – Questa pista dovrebbe essere più adatta alle nostre caratteristiche e speriamo che domani sia ancora così ma non lo sapremo fino a quando non saremo in qualifica.

Sul bagnato abbiamo fatto più giri degli altri perché volevamo vedere come si comportava la vettura. Infatti dobbiamo capire un po’ della nostra macchina dopo le mancanze mostrate la scorsa settimana. Abbiamo bisogno di accumulare giri in questo momento, perché ci può aiutare a guadagnare fiducia nella monoposto. Non è un segreto che abbiamo ancora molto lavoro da fare, ma nel complesso questa è sembrata una giornata migliore, pare che siamo un po’ più competitivi.

Le condizioni atmosferiche si attendono variabili nei prossimi giorni, ma nel caso in cui sia asciutto, come in Austria, ci andrà bene lo stesso, dato anche questa mattina abbiamo raccolto buoni riscontri. Non vedo l’ora che arrivi domani”.

“Oggi le cose sono andate meglio di come ci aspettassimo – ha detto Leclerc – Siamo arrivati qui con la stessa vettura della settimana scorsa in Austria ma sembra che la SF1000 si adatti meglio a questa pista, e questo e senz’altro positivo. Qui ci sono meno rettilinei rispetto alla pista delle prime due gare e noi siamo veloci nelle curve.

Questo pomeriggio, con l’acqua, ho faticato un po’ di più: abbiamo provato alcune configurazioni differenti e non ho sentito le giuste sensazioni sul bagnato, ma i segnali di questa mattina sono stati incoraggianti. Nel mio primo run con gomme Wet ho percorso due soli giri che non sono stati davvero rappresentativi, ma guardando al tempo di Seb con lo stesso pneumatico sembra che sia andato molto bene per cui ci sono indicazioni positive anche sotto quell’aspetto.

Non vedo l’ora che sia domani, e spero che saremo in grado di convertire le buone indicazioni delle prove libere in un risultato concreto in qualifica e poi in gara. Per quello che mi riguarda so di dover ancora lavorare parecchio questa sera per essere in condizione di fare bene domani”.

Annunci