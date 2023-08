Ascari, 70 anni senza un italiano campione del mondo

Il 23 agosto saranno passati 70 anni dall’ultimo Mondiale vinto da un pilota italiano (a parte Mario Andretti, ovviamente). Lo conquisto’ Alberto Ascari che e’ anche il primo e l’ultimo italiano ad averlo vinto con una Ferrari.

Due Mondiali, 13 vittorie, 14 pole position, 12 giri veloci, 4 secondi posti in 32 gran premi.Nessun pilota italiano è ancora riuscito a far meglio…

“Il pilota Alberto Ascari aveva uno stile preciso e deciso, ma era l’uomo che aveva bisogno di partire in testa. Ascari in testa era difficilmente superabile: oserei dire che era impossibile superarlo, a meno che la lotta in famiglia non forzasse il suo temperamento come accadde a Monza nel 1953… Alberto si sentiva sicuro quando faceva la lepre, in quei momenti il suo stile diventava superbo e la sua macchina imprendibile”, scriveva di lui Enzo Ferrari nel suo Piloti che gente. “Volevo dirle quanto bene le volesse Alberto…”, scrisse invece la moglie di Ascari, Mietta, all’Ingegnere dopo la morte dell’amato marito.

Ascari era una stella della sua epoca. Un uomo che affascinava i potenti e le signore anche se l’amore con la sua Mietta non era mai stato messo in discussione. E’ stato un Senna, uno Schumacher, un campione che usciva dal suo sport e centrava nelle cronache per qualsiasi cosa facesse. E poi come rivale aveva un certo Juan Manuel Fangio, amico e avversario. Senza quel volo in acqua a Montecarlo e quell’incidente fatale a Monza, forse Fangio non avrebbe vinto i suoi 5 titoli mondiali. Ma questa è la Formula 1. Senza la maledetta Imola del 1994, forse Schumacher non sarebbe arrivato a 7 titoli…

