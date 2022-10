Audi ufficializza il rapporto con Sauber la’ dove c’erano Alfa e Ferrari

Adesso e’ ufficiale quello che tutti ormai sapevano: Audi entrerà in Formula1 insieme a Sauber dove fino all’anno prossimo ci sarà Alfa Romeo e fino al 2025 i motori Ferrari.

Audi compie un ulteriore passo in vista della partecipazione al Campionato mondiale FIA di Formula 1: la Casa dei quattro anelli ha scelto Sauber quale partner strategico e intende acquisire una partecipazione nel Gruppo Sauber. La partnership vedrà la storica scuderia svizzera gareggiare come team ufficiale Audi dal 2026, utilizzando la power unit sviluppata dai quattro anelli per la classe regina dell’automobilismo sportivo.

“La partnership tra Audi e Sauber Motorsport è un passo fondamentale per il nostro team – ha spiegato Frédéric Vasseur – che ci consentirà di continuare di avvicinarci alle prime file della griglia di partenza. Diventare la squadra ufficiale dell’Audi non è solo un onore ed una grande responsabilità, ma anche l’opzione migliore per il futuro, e siamo pienamente fiduciosi di poter aiutare questa grande casa a raggiungere gli obiettivi che si è prefissata con il nuovo progetto Formula 1”.

I motori Audi verranno progettati e prodotti in Germania dove stanno già lavorando 120 persone a Neuburg una struttura che verrà ampliata entro l’anno prossimo. I primi test in pista sono in calendario nel 2025.

Sauber che fino al termine della stagione 2023 resterà con la denominazione Alfa Romeo F1 Team, ha confermato che proseguirà il suo rapporto con la Ferrari relativo alla fornitura della power unit fino al termine della stagione 2025.