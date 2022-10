Alonso attacca la Fia: un giorno importante per il futuro l’esame del nostro ricorso

Dare a Fernando Alonso 30” di penalità per aver guidato senza lo specchietto e’ qualcosa che sarà pure scritto nel regolamento, ma fa malissimo allo sport.

O Fernando lo si fermava subito quando lo specchietto ha cominciato a ballare fino a volare via oppure bloccarlo una volta arrivato al traguardo e’ stato davvero folle.

Oltretutto la Fia e’ intervenuta solo perché sollecitata dalla Haas e non perché aveva notato quello che tutti in Tv avevano visto. “Non ho preso di mira nessuno – ha dichiarato Steiner a Motorsport.com – Per me la FIA deve essere coerente. Se manca uno specchietto e la regola dice che bisogna averne due, perché dire che c’è stato un incidente e che ce n’era solo uno? Bisogna comunque averne due”.

Su Instagram Fernando e’ stato duro e quasi minaccioso: “È una di quelle rare volte in cui, nello sport, sento che siamo tutti sulla stessa lunghezza d’onda e condividiamo la stessa opinione sulle regole e sui regolamenti. Pertanto, giovedì è un giorno importante per lo sport che amiamo così tanto, poiché questa decisione stabilirà se stiamo andando nella giusta direzione per il futuro”. Giovedì in Messico verrà analizzato il ricorso Alpine. E’ questo a cui si riferisce Nando.

La gara di Alonso dopo l’incidente con Stroll e’ stata semplicemente straordinaria. Continuare come ha fatto lui dopo aver quasi visto la sua Alpine decollare e’ stata un’impresa da vero Samurai. Cancellarla dopo il traguardo con 30” di penalità l’ennesima follia di una F1 con i commissari ormai fuori controllo.