Bagnaia va volare la Ducati, ma Vale c’è eccome se c’è…

Non male come partenza anche per la MotoGp. Bagnaia in pole con la Ducati. Valentino, nonno Valentino quarto. OPeccato per Morbidelli che è soltanto settimo. Ma possiamo dire che gli italiani (ce ne sono sette al via) sono partiti decisamente bene. Ci sarà da divertirsi anche qui aspettando Marquez e magari pure il Dovi tentato da un’Aprilia finalmente presente.

Prima gara con la Ducati ufficiale e priuma pole. Mica male cominciare così anche perchè Miller non è un compagno lento, anzi. La scelta dei piloti Ducati mi aveva fatto arricciare un po’ il naso. Mi sembrava una scelta al ribasso, dopo aver fatto partire il Dovi e non esser riusciti ad accalappiare un altra giovane promessa. Bagnaia sarebbe stato al top di fianco al Dovi. Ma in Ducati hanno fatto una scelta controcorrente e oggi festeggiano. Bravi

“Sono felicissimo, vorrei dare un grande abbraccio alla mia ragazza e alla mia famiglia. E’ stata una bellissima qualifica. Già ieri avevo detto che poi sarebbe potuti arrivare sull’1:52. Ho visto che piano piano ci stavo arrivando, non me l’aspettavo, è un tempo incredibile. E’ il miglior modo per iniziare la nuova avventura con il team”, la dedica dell’uomo in pole.

“Pecco ha fatto un giro incredibile, bravo, si merita la pole. Io sono molto contento, ho fatto un grande tempo, avevo un bel ritmo con il secondo set di gomme, peccato per la prima fila, forse si poteva fare, ma è difficile centrare il giro perfetto. Partire quarto è importante per la gara di domani”, ha detto il dottor Rossi.

E poi vedere l’Aprilia del team Gresini così avanti sullo schieramento fa bene al cuore.