Bella questa F1 2023: tutti partono per vincere. O no? La mia griglia a una settimana dai test

La cosa bella di questo Mondiale 2023 e’ che tutti partono convinti di poter vincere o almeno salire sul podio. Passi per Red Bull, Ferrari e Mercedes, ci mancherebbe pure, ma anche Aston Martin, McLaren, Alpine nelle dichiarazioni della vigilia assicurano di avere obbiettivi ambiziosi. Mancano solo Alpha Tauri, Haas, Alfa Romeo Sauber e Williams che comunque hanno allargato il perimetro dei loro sogni.

In fin dei conti e’ il sale dello sport che di De Coubertin se ne sbatte: tutti partecipano per vincere o almeno per provarci. E tutti sono gelosissimi della loro posizione tanto che nessuno è’ disposto a far entrare un undicesimo team per dividere la torta.

A una settimana dai test ecco la mia griglia di partenza. Basata sulle sensazioni, sulle parole dei tecnici, sulla fiducia nel lavoro dei team.

Tre in lotta per il titolo:

Red Bull

Ferrari

Mercedes

Tre in lotta per il quarto posto

Aston Martin

McLaren

Alpine

Possibile sorpresa

Alpha Tauri

In lotta per non finire ultimi

Alfa Romeo Sauber

Haas

Williams

Se poi il motore Ferrari dovesse rispettare le attese e portare più cavalli oltre ad essere affidabile eco che almeno nelle prime gare Haas ed Alfa Sauber potrebbero portare a casa piazzamenti importanti-