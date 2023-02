Binotto: la SF-23 non e’ la mia macchina, ma della Ferrari

Mattia Binotto avrebbe potuto prendersi tutti i meriti e gli oneri perché la Ferrari SF-23 è’ indubbiamente una vettura nata sotto la sua gestione.

Mattia invece ancora una volta ha messo davanti la Ferrari. Le sue parole sono state chiare:

“In F1 non si parla di individuo, ma di gruppo. La SF23 è stata progettata quando c’ero io, è chiaro, ma non è la mia vettura, è la monoposto della Ferrari – ha detto intervenendo al Panathlon di Parma – Per vincere occorre avere l’auto migliore. Il pilota può fare la differenza per gli ultimi due decimi in pista, per il talento, per la capacità al volante, ma anche per la mentalità vincente, per il carisma con cui spinge la squadra. Un grande pilota fa la differenza in pista e fuori, nel coltivare e migliorare la mentalità di una squadra”.