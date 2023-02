La Mercedes di Hamilton punta sul nero. Il colore che fa perdere peso

La Mercedes torna al nero che fa eleganza, ma soprattutto fa risparmiare peso visto che molte parti della nuova W14 saranno in carbonio grezzo. Ma soprattutto il team di Toto Wolff non tradisce la filosofia seguita, con poco successo, lo scorso anno. C’èera curiosità nell’aria per vedere se la Mercedes avrebbe seguito la folosofia Red Bull o quella Ferrari. Niente da fare: è rimasta fedele alla sua.

La Mercedes è convinta di aver capito come far funzionare la sua monoposto. “Lottare per il primato richiede resilienza, lavoro di squadra e determinazione – ha detto Toto Wolff – Affronteremo le sfide che si presenteranno, mettendo il team al primo posto e non lasciando nulla di intentato. Ci impegneremo al massimo per tornare davanti e spero che il 2023 sia la prova che abbiamo capito come risolvere i problemi e migliorare l’intero pacchetto della vettura. La W13 aveva del potenziale che non siamo riusciti a sbloccare, speriamo di aver mantenuto i suoi pregi e di aver risolto i punti deboli”.

“La nostra speranza e la nostra aspettativa è sempre quella di essere in grado di lottare per il campionato del mondo. Tuttavia i nostri rivali lo scorso anno erano molto forti e stiamo lavorando per recuperare“, ha aggiunto Toto che però poi nel pomeriggio ha perso il sorriso. La nuova W14 non è infatti riuscita ad andare in moto per il Demo Day rinviando i primi giri di Hamilton e Russell. Un problema di montaggio che non dovrebbe impedire alla Freccia nera di andare in pista domani.

Oltre alle linee, molto affinate, con le pance ancora più piccole dello scorso anno, ha colpito molto il ritorno al nero: “Lo scorso anno eravamo in sovrappeso e per quest’anno abbiamo cercato di capire dove poter risparmiare ogni singolo grammo. La vettura avrà alcune parti in carbonio grezzo e altre verniciate in nero opaco. Nel 2020 quando abbiamo scelto questa livrea, il motivo principale è stato quello di sostenere le cause della diversità e dell’uguaglianza, che ci stanno sempre a cuore. In quel momento il colore nero è entrato a far parte del nostro DNA, dunque siamo lieti di riutilizzarlo“.

Lewis Hamilton oltre a far capire di avere ancora una gran voglia di correre e quindi di allungare il contratto, ha applaudito la scelta black che proprio lui aveva promosso nel 2020: “Vedere l’evoluzione della vettura e le modifiche apportate è affascinante. Abbiamo riprogettato, ottimizzato e innovato molte parti della monoposto e questo è impressionante. E poi adoro la nuova livrea. Sembra dire ‘facciamo sul serio’”.

“Sono entusiasta di tornare a correre. Mi sento calmo, carico di energia e concentrato. Sono pronto a fare ciò che è necessario per vincere”

“Siamo tutti ansiosi di scendere in pista e vedere cosa abbiamo tra le mani. Abbiamo visto tutti presentare le auto e abbiamo provato a ‘zoomare’ le foto per vedere qualche dettaglio, ma fino alla prossima settimana non sapremo qual è il livello di tutti”.