Camilleri: stop con le porte girevoli alla #Ferrari

Scende in pista anche Louis Camilleri, l’ad che arriva dalla Philip Morris. Lo fa sulle pagine del New York Times, forse perchè parlare con un quotidiano italiano lo metteva a disagio (“sanno essere brutali”, ha detto). Ribadisce come la Ferrari che perde non si cambia. Piena fiducia nei suoi uomini e in Mattia Binotto.

“Non si può negare che stiamo vivendo una stagione molto difficile”, ha detto Camilleri.

“Devo dire che ho piena fiducia in Mattia Binotto e la sua squadra. I risultati non sono lì per dimostrare quello che sto dicendo, ma queste cose richiedono tempo. Purtroppo in passato c’è stata troppa pressione e una storia di persone che sono state lasciate andare. C’era un po ‘un’atmosfera da porta girevole, e sto mettendo fine a questo”. Poccolo promemoria: quando c’era pressione la Ferrari vinceva e dominava il mondo. Chiedere a chi lavorava con Todt e Montezemolo se non c’era pressione.

“Ciò di cui abbiamo bisogno è stabilità e concentrazione. Se guardi al periodo di vittorie dei campionati della Red Bull, la Mercedes oggi, oltre al talento, una delle cose fondamentali che avevano era la stabilità, e questo è qualcosa che francamente è mancato al nostro team “.

“Quindi voglio assicurarmi che ci sia stabilità, nonostante l’incredibile pressione che c’è sulla squadra, in particolare dai media italiani, che a volte sono piuttosto brutali, chiedendo che la testa rotoli, ma non è questa la soluzione. Ciò non significa, tuttavia, che non prenderemo in considerazione l’inserimento di competenze e risorse aggiuntive nel team esistente . “

Camilleri poi ha raccontato di pensare alla Formula Indy, a Le Mans tra i prototipi, ma non alla Fermula E dove le auto sono troppo standardizzate.