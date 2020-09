Ferrari, sono dolori anche a Monza: ci sarà da lottare per entrare in Q3

La Ferrari non è pervenuta neppure a Monza. Dopo la prima giornata di prove Leclerc è 9° a 1″3 da Hamilton e Vettel è addirittura 12° a 1″5. Tutti e due sono usciti di pista a Lesmo. Un errore simile che ci racconta quanto sia nervosa e difficile da controllare una Ferrari così scarica.

Meglio del Belgio, ma peggio era obbiettivamente difficile.

La verità è che Leclerc e Vettel dovranno dannarsi per riuscire entrare in Q3… Forse ha davvero ragione Seb quando dice che per fortuna non ci sono i tifosi in tribuna. Lui lo diceva per altri motivi… ma alla fine con le tribune piene la Ferrari avrebbe rischiato i fischi. Quelli che nel 1971 convinsero Enzo Ferrari a non presentarsi più in pista.

Sulla pista di casa la Ferrari perde 0″2 nel primo settore, 0″4 del secondo e 0″7 del terzo, quello della parabolica e della prima parte del rettifilo. Con l’assetto scarico che più scarico non si può i due ferristi sono stato battuti da Mercedes, Red Bull, McLaren, Alpha Tauri, Racing Point… Insomma mentre la Mecedes, con o senza party mode, continu a volare (l’avversario più vicino è a 0″897) la Ferrari fatica a risalire la corrente.

Con una Mercedes che sembra imprendibile anche in assetto gara…

Mi aspettavo un anno negativo dopo i primi test, ma non così Charles Leclerc

Per commentare l’ennesimo venerdì nero della Rossa, partirei dall’ultima frase pronunciata da Mattia Binotto nella bella intervista rilasciata al Corriere (vedi qui): “Siamo la scuderia che sta investendo di più per tornare al vertice”. Mamma mia… La scuderia che investe di più, come aveva detto Camilleri agli azionisti a febbraio: “Nel 2020 investiremo sulla Formula 1 quanto mai fatto prima”. La domanda è banale: ma come li state spendendo questi soldi? Siete sicuri di aver fatto gli investimenti giusti?

Dobbiamo essere onesti con noi stessi e con i tifosi: non siamo abbastanza veloci… non possiamo dare false speranze… manca performance e dobbiamo lavorare Charles Leclerc

La Ferrari spende, ma non riesce a tornare a galla. Arriveranno una galleria del vento rivista e un nuovo simulatore, ma basterà. Binotto è sicuro. Ma lo era già nel marzo 2019, quando sempre al Corsera aveva detto: “Apriremo un ciclo”…

C’è poco a stare allegri perchè anche l’amministratore delegato ferrarista ha ribadito al NYT che vuole chiudere le porte girevoli della Ferrari. #vedi qui