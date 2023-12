Cesare Fiorio e la Lancia 037 diventano un film

E’ un bel momento cinematografico per gli sport a motore. Sta per arrivare sul grande schermo Ferrari (Ferrari un grande film a cui manca solo la parola) ed ecco l’annuncio dell’uscita nel 2024 di un altro prodotto dedicato ad una grande storia italiana, quella della Lancia Rally 037 e di Cesare Fiorio, interpretato da Riccardo Scamarcio.

“Race for Glory”, il film sulla vittoria della Lancia 037 nel Campionato del Mondo di Rally del 1983, uscirà negli Stati Uniti e in Canada il 5 gennaio e nei mesi successivi in Italia.

“Race for Glory è una meravigliosa storia di successo italiano,” ha detto Riccardo Scamarcio che interpreta Cesare Fiorio nel film “Un piccolissimo team di esperti e appassionati batte una grande azienda tecnologicamente avanzata grazie allo spirito di squadra italiano e alla passione della Lancia Squadra Corse. Cesare Fiorio è stato un uomo che ha reso possibile l’impossibile, semplicemente combinando le migliori competenze con la sua passione.”

Quanto fosse bravo Fiorio lo sapevamo. L’ho seguito da vicino in anni in cui lo squadrone Lancia faceva tremare il mondo dei rally con macchine da sogno come la Fulvia HF e poi la Stratos, la Delta, la 037. Macchine che hanno scritto la storia della Lancia come ricorda Luca Napolitano, il ceo di una Casa che sta cercando di rinascere: “Sono orgoglioso che Lancia e la Lancia Rally 037 siano state scelte come protagoniste di “Race for Glory”. La Lancia Rally 037 incarna pienamente lo spirito del marchio. Le sue forme geometriche radicali abbinate al design elegante ed esclusivo danno vita a una vettura sempre pronta ad affrontare ogni sfida, come la straordinaria vittoria del Campionato del Mondo di Rally del 1983. Con 15 Campionati del Mondo di Rally, tre Campionati del Mondo Costruttori Endurance, una 1000 Miglia, due Targa Florio e una Carrera Panamericana vinti, Lancia è ancora oggi il marchio con il maggior numero di successi nel mondo dei rally. Non è un caso che la Lancia Rally 037 sia una delle nove vetture che hanno ispirato il design dei nostri modelli futuri”

“Race for Glory” racconta la storia del Campionato del Mondo di Rally del 1983 che vide il Team Lancia guidato da Cesare Fiorio e la 037 confrontarsi con un temibile avversario in una vera e propria battaglia tra Davide e Golia, dando vita a una delle più grandi sfide della storia dello sport.

Al centro della trama di “Race for Glory” troviamo Cesare Fiorio e il pilota tedesco Walter Röhrl. Röhrl entrò a far parte della Squadra Corse Lancia proprio nel 1983, quando le incredibili capacità di tutti i tecnici, piloti, ingegneri e progettisti consentirono a Lancia di ottenere un risultato straordinario e di aggiudicarsi l’ultimo Campionato del Mondo di Rally con una vettura a due ruote motrici, conquistando con due giornate di anticipo il quinto Campionato del Mondo Costruttori della sua storia.

Una vittoria sensazionale, conquistata ufficialmente il 7 ottobre 1983 al Rally di Sanremo, tappa interamente “firmata” dal brand italiano con quattro vetture piazzate nelle prime cinque posizioni finali.

La vittoria di Sanremo segnò l’inizio di un periodo d’oro per il marchio Lancia, capace di compiere imprese eroiche e di conquistare il cuore e gli occhi degli appassionati.

Con 15 Campionati del Mondo di Rally, tre Campionati del mondo costruttori Endurance, una 1000 miglia, due Targa Florio e una Carrera Panamericana vinti, Lancia è ancora oggi il marchio che può vantare il maggior numero di successi nel mondo dei rally.

