Ecco il Rosso Ducati per i sogni mondiali di Bagnaia

Potrebbe essere l’anno buono. Anzi diciamocelo: deve essere l’anno buono. La Ducati punta tutto su Pecco Bagnaia che quest’anno dovrebbe avere l’esperienza puntare al titolo (il 6 marzo si parter dal Qatar). Intanto ecco la nuova Rossa…

Un anno fa era arrivato i mondiale Costruttori con 9 podi e 4 vittorie e di Pecco e 5 podi di cui 2 vittorie per Jack Miller. Quest’anno l’obbiettivo è decisamente più ambizioso, come racconta Gigi Dall’Igna il Direttore Generale di Ducati Corse: “Siamo davvero entusiasti di poter finalmente iniziare questa nuova stagione. Nel 2021 abbiamo ottenuto traguardi importanti vincendo il nostro terzo titolo costruttori, il nostro secondo titolo squadre e chiudendo il campionato piloti al secondo posto con Bagnaia. Pecco è cresciuto tantissimo durante gli ultimi Gran Premi dello scorso anno mettendo a segno quattro vittorie e un totale di nove podi. Siamo certi che anche in questa stagione si confermerà come uno dei principali protagonisti in Campionato”

“Al suo fianco ci sarà nuovamente Jack Miller, che lo scorso anno ha dimostrato tutto il suo talento in più occasioni, conquistando cinque podi, tra cui due emozionanti vittorie e, anche lui come Pecco, ha tutto il potenziale per potersi giocare il titolo. Ovviamente, non sarà facile e sappiamo che la lotta in Campionato sarà ancora più agguerrita: ci sono diversi piloti forti e le case costruttrici rivali hanno sicuramente lavorato durante l’inverno per rendere il loro pacchetto ancora più competitivo. Ma anche noi negli scorsi mesi ci siamo impegnati molto per cercare di dare a Pecco e Jack una Desmosedici GP 22 che gli permetta di essere protagonisti in ogni gara e in qualsiasi condizione. Sarà una stagione molto impegnativa con ventuno Gran Premi attualmente confermati, ma siamo pronti e non vediamo l’ora di scendere in pista per raccogliere i frutti del nostro duro lavoro”.

La grossa novità della livrea delle Desmosedici GP 2022 è rappresentata dalla sua colorazione: per la prima volta, la Desmosedici GP veste il colore “Rosso Ducati” in MotoGP, nella tonalità originale che da sempre caratterizza le moto di serie prodotte dalla casa di Borgo Panigale.

“Sono felice per l’inizio di questa nuova stagione – ha aggiunto Pecco -. Abbiamo chiuso il 2021 con una nota positiva e spero di poter riprendere così anche il 2022. Insieme alla mia squadra sono cresciuto molto durante lo scorso anno: mi trovo davvero bene con il gruppo di lavoro e sono convinto che insieme potremo fare grandi cose. La Desmosedici GP in questa nuova colorazione è ancora più bella e non vedo l’ora di tornare a gareggiare con lei. L’obiettivo per questa stagione sarà come sempre quello di migliorare costantemente e riuscire ad essere competitivo in ogni gara. Punteremo a riportare il titolo piloti MotoGP, oltre a quello squadre e costruttori, a Borgo Panigale”.