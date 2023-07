Gli eroi Ferrari di Le Mans all’attacco di Monza

Gli eroi Ferrari di Le mans, già degnamente e giustamente celebrati con la parata di Maranello, sono pronti ad andare all’attacco della 6 ore di Monza, quinta prova di un campionato Endurance dove forse il divertimento non è ancora finito (Toyota guida sempre con 18 punti di vantaggio).

La 6 ore si Monza è la grande occasione per vedere da vicino le Hypercar del Cavallino trionfatrici a Le Mans. Una Ferrari vincente in questi tempi è merce abbastanza rara, ma la 499 P sta riscrivendo la storia dell’Endurance. Vincere all’esordio la 24 ore più prestigiosa del mondo non era semplice. Cone non era scontato salire sempre sul podio in ogni gara del Mondiale Wec.

28 giorni dopo la vittoria di Le Mans con la 499P numero 51 di Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, e la pole di Antonio Fuoco con la numero 50 che condivide con Miguel Molina e Nicklas Nielsen, la storia ricomincia sulla pista di casa dove la Ferrari ha conquistato cinque vittorie nella mitica 1000 Chilometri, partendoi dalla prima edizion nel 1965, quando alla bandiera a scacchi la 275 P2 guidata da Mike Parkes e Jean Guichet vinse in 4 ore 56’08’’ una gara entrata negli annali anche per il giro più veloce firmato da John Surtees (2’47’’2) con la Ferrari 330 P2, a una media di 215,311 km/h.

“Siamo felici e orgogliosi per lo storico successo alla 24 Ore di Le Mans, di cui nelle settimane successive all’evento abbiamo compreso appieno il valore – ha detto Antonello Coletta alla vigilia – Nello stesso tempo siamo consapevoli che d’ora in avanti il nostro cammino sarà ancora più difficile, considerato che i nostri avversari si presenteranno a Monza con l’ambizione di ben figurare in una gara di cruciale importanza per la classifica. Per questi motivi manteniamo alta la concentrazione e il massimo impegno con l’obiettivo di continuare a raccogliere risultati importanti, e di portare le 499P sul podio nel prosieguo della stagione. La 6 Ore di Monza rappresenta per noi la gara di ‘casa’: il sogno della nostra squadra sarebbe di regalare altre belle emozioni ai numerosi tifosi che sono attesi all’Autodromo Nazionale”.

“A Monza ci attendiamo un’atmosfera molto calda, non solo per le temperature da piena estate, ma specialmente per il pubblico che vedremo in tribuna – ha aggiunto Ale Pier Guidi, uno degli eroi di Le Mans -. Ci aspettiamo tanti tifosi e sarà bello ritrovarli nel round italiano dopo la vittoria a Le Mans: il loro supporto sarà per noi essenziale. La pista brianzola è molto veloce, è quella che all’interno del calendario iridato assomiglia più di tutte al Circuit de la Sarthe, e credo che sia un tracciato dove potremo essere competitivi. Approcciamo questa gara, in ogni caso, con umiltà: penso che Toyota rimanga il punto di riferimento del campionato. Guardando al futuro credo che uno degli aspetti più positivi sia l’ampio margine di crescita sia per noi piloti, sia per il gruppo nel suo complesso e per la nostra Hypercar”.

A far proseguire il sogno ci pensa Antonio Giovinazzi: “Arriviamo a questo appuntamento con il morale alto, dopo aver vinto la 24 Ore di Le Mans, ma ora è il momento di ripartire, guardando avanti. La 6 Ore di Monza rappresenta in qualche misura la nostra gara di “casa”, sia come team sia per me in quanto pilota italiano. Immagino che tantissimi tifosi ci verranno a supportare per questa prova e a festeggiare con noi il successo ottenuto in Francia. Dunque ci presentiamo all’Autodromo Nazionale con la speranza di poter confermare il nostro valore e di ottenere un grande risultato. Il sogno sarebbe quello di tagliare il traguardo per primi come squadra e di poter salire sul gradino più alto di un podio unico al mondo come quello di Monza”

Il programma

Venerdì 7 luglio le Hypercar saranno protagoniste di due sessioni di prove libere dalle 11.30 alle 13 e dalle 16.40 alle 18.10;

Sabato dopo le prove libere 3 dalle 10.45 alle 11.45 le qualifiche, dalle 15.30 alle 15.45, determineranno la griglia di partenza della 6 Ore,

Domenica La gara scatta alle 12.30 .

Qualifiche e gara si potranno seguire in diretta dalla prospettiva dei piloti tramite gli on-board camera delle Hypercar numero 50 e 51 disponibili sul canale ufficiale YouTube “Ferrari” e su Sky Sport.