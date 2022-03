La Ferrari degli e-Sports cambia nome, sede e simulatori entrando in una nuova era

La Ferrari degli e-sports entra in una nuova era. Da oggi la FDA Esports Team diventa Scuderia Ferrari Velas Esports Team, con un nuovo title partner – Velas controlla uno dei network blockchain piu efficienti al mondo e si è distinta per la performance e l’innovatività dei servizi offerti – e un impegno ancora più diretto della Gestione Sportiva.

Brendon Leigh e David Tonizza sono stati confermati e con i loro tre titoli di Formula 1 Esports Series vinti – due per il britannico e uno per l’italiano – sono pronti a portare alla squadra tutto ciò che serve per eccellere in ogni tipo di competizione. David, infatti, nella scorsa stagione ha brillato anche nella SRO GT World Challenge Esports Europe Endurance Series portando a casa il titolo con la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 sulla piattaforma di Assetto Corsa. Ai due piloti più esperti si affianca il polacco Kamil Pawlowski, classe 1997, che si è messo in luce nel 2021 vincendo la Ferrari Esports Series, la serie monomarca organizzata dalla Casa di Maranello, in cui è salito sul podio in ciascuna delle gare disputate al volante della 488 Challenge EVO.

La Scuderia Ferrari Velas Esports team potrà contare su sistemi di ultima generazione e su un Headquarter completamente rinnovato e posizionato nel cuore della Gestione Sportiva. Qui David, Brendon e Kamil avranno a disposizione strumenti e consulenti in uno spazio dedicato nel quale preparare con tutta la tranquillità necessaria gli impegni stagionali. Ai tre sim driver nel corso della stagione potranno affiancarsi piloti di prospettiva che la squadra potrebbe voler valutare, magari schierandoli insieme a uno dei titolari in uno specifico campionato o impiegandoli in gare particolari come le 24 Ore. La nuova era degli Esports di Ferrari è iniziata, i sim driver dello Scuderia Ferrari Velas Esports Team sono pronti ad affrontare tutte le sfide che li aspettano e sarà possibile restare in contatto con loro anche attraverso il nuovo canale Facebook che va ad affiancarsi agli esistenti Instagram FerrariEsports, Twitch FerrariEsports e Twitter FerrariEsports.

“Sappiamo di poter contare su piloti di esperienza con Brendon e David che conoscono perfettamente gli ambienti di gara e potranno accompagnare la squadra verso gli ambiziosi traguardi che ci siamo posti. Ai nostri due campioni, abbiamo deciso di affiancare un giovane come Kamil che ha dimostrato in un campionato selettivo come la Ferrari Esports Series di avere le carte in regola per esprimersi ad alto livello anche nei contesti di vertice. Gli ingredienti per fare bene ci sono tutti, ora tocca a noi!”

Marco Matassa