Verstappen Red Bull, pronto il contratto più ricco di sempre

Il quotidiano olandese De Telegraaf , molto vicino all’entourage di Verstappen, questa mattina ha scritto che Max sta per rinnovare un lunghissimo contratto con la Red Bull da 50 milioni di dollari a stagione, il più ricco nella storia della Formula 1.

Il contratto di Verstappen scade a fine 2023, ma i rumors olandesi raccontano di un nuovo accordo che potrebbe portare max a rinnovare per altri 4 anni con il team che lo ha fatto diventare campione del mondo. Helmut Marko il mese scorso aveva confermato la trattativa con Verstappen per un lungo accordo. Lo stesso Max lo scorso anno a Mondiale conquistato aveva detto: “Sono molto, molto felice dove sono, questo è certo, amo davvero far parte di questa squadra. Non c’è motivo di andarmene e voglio continuare a corrervi per molto tempo”.

Certo firmare oggi a scatola chiusa, senza sapere esattamente chi ha interpretao meglio i nuovi regolamenti della Formula 1, potrebbe essere un rischio. Così come potrebbe essere un rischio firmare con un team che dal punto di vista motoristico rischia di restare scoperto una volta esaurito il rapporto con la Honda (che è già ufficialmente uscita di scena). Probabilmente in Red Bull gli hanno già svelato i nuovi accordi con il gruppo Volkswagen di cui si parla da tempo.

Comunque sia Max avrebbe così deciso di continuare la sua carriera con il team che lo ha preso bambino e fatto diventare campione del mondo. Qualcosa di insolito in uno sport dove i cambi di casacca sono all’ordine del giorno… ma questa nuova generazione di piloti sta cambiando atteggiamento. Max firma a vita con Red Bull; Leclerc lo ha fatto con Ferrari, Norris con McLaren… sta arrivando i tempo dei piloti bandiera…