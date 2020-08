La #Ferrari firma il patto della Concordia. Vittoria politica

La Ferrari ha firmato il Patto della Concordia per il quinquennio 2021-2025. La casa di Maranello ha siglato l’accordo con FIA e Formula 1 un patto che definisce gli aspetti normativi e di governance entro i quali si svolgerà la F1.

Per Maranello è una vittoria politica. Il nuovo Patto della Concordia non tocca i privilegi della Ferrari che un po’ tutti (Mercedes in testa) avevano cercato di abbattere.

La Ferrari resta il team che guadagna di più (premi esclusi, ovviamebte)

La Fearrri ha conservato il diritto di veto. Potrà quindi opporsi a strani giochi degli avversari per i quali oggi non servirebbe più l’unanimità..

E Concordia sia! La Ferrari non lascerà la Formula 1 fino al 2025. Come minimo. La speranza è che ci resti da protagonista come ha frequentemente fatto nei 70 anni di storia del campionato. A Borsa chiusa da Maranello è arrivato l’annuncio della firma sui due documenti che regolano il patto della Concordia per il quinquennio 2021.

Se un costruttore vorrà lasciare dovrà pagare una penale e garantire comunque che il team resti nel campionato… Mercedes decide di lasciare e restare solo come motorista? Basta che Toto Wolff trovi un socio e acquisti il team…

Per ora hanno comunicato la firma del Patto McLaren e Ferrari. Nei prossimi giorni avremo altri annunci e pure la Mercedes che sembrava refrattaria sembra ormai decisa.

La Ferrari ha mantenuto il suo status di team storico con tutti i benefici anche economici che ne derivano. Ha incassato una piccola riduzione nell’ingaggio perchè la filosofia di Liberty è di dare un po’ di più ai piccoli team e un po’ meno ai grandi per riequilibrare i giochi…. E comunque Liberty si impegna a reinvestire nel campionato e quindi ad allargare la torta a disposizione di tutti.

“Siamo lieti di aver rinnovato quello che è conosciuto come il Patto della Concordia che regolerà la Formula One per il prossimo quinquennio -ha commentato Camilleri, il Ceo ferrarista – È un passo fondamentale per assicurare la stabilità e la crescita di questo sport. Siamo molto fiduciosi che la collaborazione con la FIA e Liberty Media possa rendere la Formula One ancora più attraente e spettacolare, preservandone le caratteristiche di massima sfida tecnologica. Le corse sono nel DNA della Ferrari e non è un caso che la Scuderia sia l’unica squadra che ha partecipato ad ogni edizione del FIA Formula One World Championship, diventandone parte integrante ed essenziale per il suo successo, oggi come nel passato e, soprattutto, nel futuro.”

“Siamo lieti che la Ferrari sia una delle prime firmatarie del nuovo Patto della Concordia, un accordo tripartito che assicurerà un futuro stabile e prospero al FIA Formula One World Championship – ha aggiunto Jean Todt presidente Fia – . Questa è la massima espressione dell’automobilismo sportivo ed è naturale che la Scuderia, la squadra più vincente nella storia del campionato, ne sia sempre stata protagonista e continui ad esserlo ancora per molti anni.”

“La Scuderia Ferrari e la Formula One sono storicamente legate l’una all’altra sin dal 1950 e siamo felici che questo rapporto possa proseguire ancora a lungo perché è parte del DNA stesso di questo sport. Nel percorso che ha portato alla definizione del nuovo Patto della Concordia abbiamo potuto apprezzare il ruolo costruttivo della Ferrari, sempre volto a rendere la massima competizione automobilistica più forte, equa e sostenibile. Ora ci sono tutte le condizioni per collaborare insieme per una Formula One ancor più spettacolare e attraente per le centinaia di milioni di fans in tutto il mondo che lo amano.”, il commento di Chase Carey.