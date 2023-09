La Ferrari ha fatto bene a far lottare Sainz e Leclerc

La domanda più gettonata dopo la gara di Monza è: la Ferrari ha fatto bene a lasciar combattere i suoi piloti per il podio o avrebbe dovuto congelare le posizioni?

Sono convinto che abbia fatto la scelta giusta e non solo perché poi è finita bene senza incidenti.

In palio c’era il podio non la vittoria, ma in gioco c’erano anche tanti punti mondiali, quelli che hanno poi permesso alla Ferrari di scavalcare Aston Martin in classifica e guadagnare sulla Mercedes.

Se Carlos e Charles si fossero toccati sarebbe stato un disastro. Credo che Vasseur non si sia divertito quanto noi, guardando il duello dal muretto dei box. Ma era giusto mettere alla prova la maturità dei piloti, verificare se fossero davvero pronti a sfidarsi lealmente arrivando fino al limite, ma non superandolo mai.

Fermare Charles avrebbe potuto produrre più danni. Non so quanto avrebbe digerito l’ordine di non attaccare Carlos. Certo, non esser riuscito a passarlo può aver dato una botta al suo morale, ma almeno ha potuto provarci in coda ad un weekend cominciato davvero male.

Charles ha inseguito Carlos per tutto il weekend, alla fine ha dovuto copiare anche il suo assetto per essere competitivo come il compagno. Ha capito dove ha sbagliato e certi errori insegnano a crescere. La differenza tra Leclerc e Max è questa: Charles sbaglia ancora, Max non più. Certo guidare una Red Bull e non una Ferrari aiuta.

La domanda finale a questo punto diventa un’altra: anche a Carlos sarebbe stato concesso di attaccare Charles a posizioni invertite? Ho qualche dubbio, ma mi piace pensare che non sarebbe cambiato nulla.