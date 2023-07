La Ferrari saluta Mekies, il pilastro crollato in fretta

Poche righe ufficiali per salutare Lauren Mekies che da questo Gran premio lascia la Ferrari: “Questo fine settimana si conclude l’esperienza nella Scuderia Ferrari di Laurent Mekies. Il Racing Director, che non è presente in Belgio, lascia il Cavallino dopo quattro stagioni e mezza impreziosite da sette vittorie. A lui va il grazie di tutta la squadra per il grande lavoro svolto in questi anni”.

Fred Vasseur che è stato suo compagno di studi, lo aveva definito una colonna della Scuderia quando gli avevamo riportato le voci che lo davano in uscita a inizio stagione. Dopo poche settimane Alpha Tauri ne aveva annunciato l’ingaggio come Team Manager. La colonna di Vasseur è crollata in fretta. Ma d’altra parte l’occasione di diventare uno dei 10 team manager della Formula 1 non passa tante volte nella vita di un manager e Mekies non poteva aspettare.

La cosa che ha lasciato perplessi è averlo visto al muretto Ferrari fino all’altro giorno. Una volta, quando arrivavano le dimissioni, l’interessato veniva lasciato a casa subito. Boh.

Comunque lo vedremo nellla nuova Scuderia l’anno prossimo.

Intanto ecco la nuova organizzazione annunciata dalla Scuderia:

“A partire dal Gran Premio del Belgio parte delle mansioni di Laurent al muretto viene assunta da Diego Ioverno, al quale va il ruolo di Sporting Director e acquisisce tutte le deleghe sportive così come il compito di tenere i rapporti sportivi con la FIA (Federazione Internazionale dell’Automobile). Ioverno, un veterano della Scuderia avendo iniziato a lavorare a Maranello 23 anni fa, riporterà direttamente al Team Principal, Fred Vasseur, al pari dei suoi colleghi al muretto Matteo Togninalli (nella foto con Ioverno), Head of Track Engineering, e Ravin Jain, Race Strategist”.