La voglia di Formula1 del Gruppo Volkswagen

Della voglia di Formula1 del gruppo Volkswagen si parla da tempo. Stefano domenicali era stato ingaggiato da Audi proprio per portarla a gareggiare in F1, poi però venne il diesel gate… adesso con l’arrivo delle nuove regole sui motori si torna a parlarne… potrebbe anche essere la volta buona…

Le voci di un ingresso della Volkswagen in Formula 1 sono state rilanciate in Germania da Die Welt dopo la vittoria di Verstappen in Texas. Il gruppo tedesco sta considerando l’ipotesi di una collaborazione con Porsche e Audi per la fornitura di motori, “anche se si ha la debole speranza di poterli coinvolgere come team”. La Audi è legata alla Williams, attualmente fornita dalla Mercedes. Secondo Die Welt sono possibili anche collaborazioni con la Red Bull e il loro team di sviluppo Alpha Tauri, abbinati alla Honda, in uscita nel 2022. Tutto verrà definito quando saranno chiare le regole sui nuovi motori.

Nelle scorse settimane Fan Page aveva parlato di una insolita alleanza con Ferrari e Mercedes intorno alla MGU-H delle monoposto, cioè “l’unità utilizzata per generare elettricità che funge anche da motore nelle vetture ibride-elettriche”. Il Gruppo Volkswagen non la vuole, perché “si dovrebbero spendere tempo e risorse economiche elevate per una tecnologia che non si è diffusa come sperato nell’industria automobilistica; una tecnologia che inoltre ha costi di implementazione molto elevati; che genera problemi alla turbina e che può facilmente avere problemi all’innalzamento delle temperature delle componenti attigue”.

La proposta di abolire questo generatore è partita dalla Ferrari ed è stata avallata dalla Mercedes. Un assist alla Volkswagen. Ma anche la volontà di investire su una tecnologia che possa avere un ritorno sulla produzione.