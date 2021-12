Le profezie di Ecclestone tra Leclerc, Hamilton e la Mercedes: “Charles un buon pilota, niente di più”.

A Natale sono tutti più buoni tranne Bernie Ecclestone che in questi giorni ne ha avute un po’ per tutti. Ha pronosticato il ritiro di Hamilton (cosa decisamente improbabile) ha dato consigli a Wolff per la gestione del team, ha ridimensionato pure Leclerc.

“Mettiamola così. Molte persone a Maranello sono sorprese che Sainz sia stato in grado di dare una tale batosta al suo compagno di squadra Charles Leclerc quest’anno. Per me Leclerc è sempre stato un ottimo pilota, ma niente di più”. Considerate che Bernie è amico di Sainz senior, quindi un po’ di parte nel giudizio.

A Toto ha invece mandato a dire: “Bastava fermare la macchina di Valtteri Bottas: sarebbe stata un’idea piuttosto intelligente, anch’io ci avevo pensato. In quel modo la Safety Car sarebbe rimasta in pista e la gara non sarebbe mai ripartita. Di conseguenza, non ci sarebbe stata nessuna modifica nel risultato finale”. Una lettura alla Briatore della gara (vedi Singapore Gate per credere).

Di Hamilton aveva detto https://www.corriere.it/sport/formula-1/notizie/ecclestone-hamilton-2022-non-correra-lascera-f1-troppo-deluso-af89616c-64bf-11ec-bed2-c41ff16854bd.shtml

Tutto questo mentre sua moglie è diventata vicepresidente della Fia… insomma prepariamoci a un 2022 divertente…

Per ora a Bernie facciamo gli auguri, sicuri che ci farà divertire ancora con le sue profezie.