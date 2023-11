Leclerc: “Forse un viaggio a Lourdes mi aiuterebbe”

“Non posso dire che cosa è successo. Credo un problema idraulico con le gomme che si sono bloccate per proteggere il motore. Non potevo farci nulla. Non è un anno fortunato, forse un viaggio a Lourdes potrebbe aiutarmi. Avevamo puntato tutto sulla gara e non sono riuscito a fare neppure tre curve”, le parole di Charles Leclerc dicono tutto.

Sono la radiocronaca di un disastro. Dell’ennesima figuraccia in mondo visione. Al quale va aggiunto un team radio di Sainz: “Spero che quando torneremo a Maranello butteremo nel cestino questa frizione”

Brutto anche il momento in cui Charles, girandosi verso l’addetto strampa chiede se può dire quello che è successo. Non vorrei lo imbavagliassero.

Povero Leclerc, sembra che il dio della Formula 1 ce l’abbia con lui. Sta vivendo una delle peggiori stagioni della sua carriera, piena di guai incredibili, di quelli che potrebbero farti passare la voglia. “Perché sono così sfortunato” grida via radio. Lo ha tradito l’idraulica mentre andava a schierarsi con gomme morbide nuove per tentare l’assalto alla diligenza Verstappen, almeno alla prima curva.

La sua Ferrari però lo ha tradito lasciando tutti senza parole. Vasseur aveva deciso di sacrificare la Sprint per puntare tutto sulla gara vera, quella con il bottino di punti più ricco. La scommessa non ha pagato. Con questa Ferrari non sei più neppure sicuro di poter partire. Per Charles sta diventando anche questa una maledizione: è la sesta volta che si ritira quando parte in prima fila. A Monaco 2021, proprio come in Brasile, non era neppure riuscito a partire.