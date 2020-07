Pagelline #AustrianGp perfezione Hamilton e Ferrari inquietante

Pagelline del secondo AustrianGp della stagione. Deprimente per casa Ferrari che questa volta non ha nascosto i suoi guai dietro a una magia di Leclerc come in gara 1.

10 a Lewis Hamilton. Una qualifica alla Senna, una gara alla Schumacher. Il padrone è tornato e non vedo chi possa ostacolarlo nella sua caccia ai record di Schumacher. Fermatelo prima che possa festeggiare al Mugello nel giorno dei mille Ferrari. Implacabile e inarrestabile.

9 a Leclerc. Con la sua sciocchezza ha tolto la Ferrari da una gara che avrebbe portato a un doppiaggio umiliante. Provvidenziale.

8 a Lando Norris. Sta rigenerando la McLaren (voto 7 è seconda tra i costruttori., ma ha pasticciato con una gomma di Sainz). Non vedo l’ora di vederlo con un motore Mercedes… futurista.

7,5 a Max Verstappen. Esce battuto da quelli che negli ultimi due anni erano stati i suoi gran premi. Lui però non sbaglia anzi fa il massimo per resistere a Bottas. Imbrigliato.

7 a Perez. Partiva dal 17mo posto, ha sfiorato il quarto. Inspiegabile il flop in qualifica. Tosto in gara. Un gran bel combattente.

7 + a Russell. Al suo sabato nella tormenta che ha trascinato la Williams fuori dal Q3…Illusionista.

6,5 a Bottas. Una settimana dopo esce schiacciato dal confronto con a Hamilton. Torna alla realtà.

6 a Sainz. Ottimo in qualifica, conservativo in gara dove, penalizzato anche dal box, comunque si è preso il giro più veloce. Concreto, magari pentito di aver firmato per un futuro in rosso che si annuncia tormentato come minimo.

5 a Daniel Ricciardo. Battuto da a Ocon in qualifica, poco concreto in gara. Brutta la botta di sabato. Ma da lui ci si aspetta di più. Sbattuto.

4 all’Alfa Sauber. Il problema sarà anche del motore Ferrari, ma la Sauber non ne azzecca una. E la Haas pure. Disarcionate.

3 a Toto Wolff. Quando l’ottima Mara riesce a fargli dire che gli manca una Ferrari competitiva da sotto la mascherina gli esce un sorriso beffardo. Ma anche il naso di Pinocchio.

2 alla Fia. Ci voleva un reclamo della Renault per indagare sulla Force India che tutto il paddock chiama da febbraio la “Mercedes Rosa”? Bella addormentata nel paddock.

1 alla Ferrari che ha ancora non ha capito il problema. O forse lo ha capito ma non può raccontarcelo. Non banale.

0 a Leclerc. Il vero voto per la sciocchezza alla terza curva. Troppa fretta di fare il fenomeno. Ma bravo a prendersi tutte le colpe. Da predestinato ad asino in una settimana. Lasciamolo crescere. E diamogli una macchina che possa farlo partite davanti. Sprecato.

N.G. A Sebastian Vettel. Non ha nessuna colpa e in qualifica è pure stato davanti di un niente al predestinato. La fortuna lo ha mollato da tempo.

