AustrianGp: super #Hamilton, chi può fermarlo?

Lewis Hamilton ha dominato il Gran premio di Stiria, seconda tappa austriaca del Mondiale 2020. Un dominio indisturbato dall’inizio alla fine. Con tanto di pugno alzato dopo la bandiera a scacchi, E’ la sua 85esima vittoria. Ormai Schumi è a sole sei vittorie di distacco.

Pole position, vittoria. Gli è mancato solo il giro veloce (bravo Sainz a prenderselo alla fine). Ma Hamilton ha avuto una sola preoccpazone, cercare di stare lontano dai cordoli per non compromettere l’affidabilità della sua Mercedes. Se qualcuno aveva dei dubbi (o delle speranze) sull’affidabilità della Mercedes è stato servito: doppietta con Bottas che alla fine ha duellato con Verstapen che comunque resta in testa al campionato dopo le prime due gare.

Mercedes imbattibili, Red Bull non ancora all’altezza nonostante gli sforzi di Verstappen che ha fatto di tutto per resistere all’attacco finale di Bottas. Ma comunque basta vedere la differenza tra Max e Albob per capire quanto di suo ci ha messo Verstappen.

Del disastro Ferrari ho già detto qui e qui

La domanda dopo le prime due gare con podio mascherato e robotizzato è: chi potrà fermare Hamilton? Non vedo un candidato. La Ferrari non c’è e non ci sarà. La Red Bull ha deluso rispetto alle aspettative. Gli altri sono arrivati a un minuto (grande, grandissimo Norris). Hamilton pare davvero imbattibile.

Per la cronaca va sottolinato che dopo 86 gran premi di fila non c’è nessun’auto motorizzata Ferrari in zona punti. Un altro segnale che nel motore made in Maranello c’è qualcosa che non va.

I migliori del giorno? Aspettando le pagelline e a parte Hamilton e Verstappen direi che Norris arrivato ai piedi del podio e Perez risalito dalla 17esima posizione fino alla sesta (dopo nil crash con Albon) sono i migliori degli altri.

Alla Ferrari restano le dichiarazioni di Binotto uno che comunque ci mette sempre la faccia. “Non serve trovare colpevoli, ma lavorare. Capire dove è il problema in questo progetto”. Non è bello non lo abbiano ancora capito…

