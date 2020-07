Leclerc si scusa: “Tutta colpa mia”. #Vettel: “Non c’era lo spazio per passare”.

Le parole di Vettel e Leclerc. Charles si prende tutta la colpa e non poteva essere diversamente. Ora aspettiamo che parli il numero uno della Ferrari. Ci vuole un intervento del presidente… Forza un po’ di coraggio…

“Non credo ci fosse lo spazio”. Sebastian Vettel è fin troppo buono nel commentare il crash con Leclerc alla terza curva del secondo Gran premio d’Austria. “Ero in lotta con altre due macchine, lui si è infilato all’interno… Non mi aspettavo ci provasse lì… E’ un peccato, ma non potevo fare nulla per evitarlo: Non sarebbe dovuto succedere”.

“E’ stata tutta colpa mia”, ha amesso Leclerc dopo essersi scusato con Vettel “Mi sono scusato con Vettel, ho sbagliato. Sono sempre onesto, oggi non sono stato bravo. Non ho altre parole e sono deluso di me. Ho detto a inizio anno che non volevo perdere opportunità e forse oggi c’era. Mi prendo la responsabilità, mi spiace per il team che ha lavorato duro per gli aggiornamenti. Ho buttato tutto via io. Non ci sono scuse, volevo far bene. Forse avevo troppa voglia. Sono stato troppo ottimista, avevo visto un piccolo spazio ma non si fa questo con un compagno di squadra. Colpa mia, mi dispiace”.

Binotto, sempre pronto a metterci la faccia, ha poi dichiarato: “Ho parlato con entrambi e devo dire che tra di loro non c’è nessun problema. Leclerc riconosce il problema, Vettel chiaramente è dispiaciuto, e dispiace a tutti noi per quanto accaduto dopo tanti sforzi. Non è una situazione banale, credo che la prima cosa da fare sia capire, capire l’origine del problema. Si può progredire solamente se uno alla base capisce dove sta il problema stesso. Può essere non per forza di una parte sola della vettura, potrebbe essere un problema di metodologia, di progetto alla base, di concetto. E’ giusto in questo momento, in questa situazione, essere aperti, osservare tutto, guardare tutto, analizzare ed essere poi sicuri di prendere la direzione giusta”. Parole che allargano il problema.

