Crash #Ferrari: la colpa è tutta di Leclerc

Disastro Rosso Ferrari. Dopo poche centinaia di metri Vettel e Leclerc si sono eliminati a vicenda. Fuori al primo giro. Auto irrimediabimente danneggiate. Mentre la gara continua i ragazzi Ferrari finiscono dietro la lavagna. Di chi è la colpa?

La colpa è tutta di Charles Leclerc. Ha tentato una manovra da kamikaze, infilandosi dove non poteva. Una manovra che ricorda quelle di Montecarlo un anno fa quando dopo una serie di sorpassi riusciti, ha finito con il fare bang.

La sfortuna che non abbandona la Ferrari ha voluto che dall’altra parte non ci fosse un avversaio qualsiasi, ma Sebasian Vettel che da parte sua colpe proprio non ne ha. E’ un episodio diverso da quello del Brasile anche se l’effetto finale è lo stesso.

Proprio quello che non ci voleva in un momento in cui la Ferrari non ha neppure le prestazioni. “Non siamo all’altezza del nome che portiamo” ha detto Mattia Binotto sabato. Leclerc oggi ha fatto il resto. Fenomeno una settimana fa, asino oggi.

Seguiranno aggiornamenti…

