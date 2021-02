Paura per Alonso: investito in bici. Si temono fratture…

Paura per Alonso, investito in bici mentre si allenava in Svizzera

Fernando Alonso ci stava dando dentro per dimostrare che a 39 anni è ancora un ragazzino. Pochi giorni fa aveva orgogliosamente twittato il suo allenamento in bici sulle strade attorno a Lugano dove ha preso casa vista lago con la sua fidanzata italiana. Ieri le agenzie hanno battuto la notizia dell’incidente che lo ha coinvolto: travolto da un’auto mentre si allenava. La maledizione di ogni ciclista. Oggi andare in bici è più pericoloso che guidare una Formula 1 in pista. Sei nudo, senza halo, senza cellula di sopravvivenza, senza casco integrale. Fernando è stato travolto da un’auto sulle strade svizzere ed è stato ricoverato immediatamente in ospedale dopo esser stato soccorso.

I primi esami radiografici avrebbero individuato delle fratture che potrebbero complicare il suo grande ritorno in pista con l’Alpine. Il primo gran premio 2021 è in calendario il 28 marzo in Bahrain, ma già il 12 marzo scatteranno le uniche prove pre-stagionali… Fernando comincia una corsa contro il tempo. Era riuscito a farsi ammettere ai test per giovani piloti alla fine della stagione scorsa per togliersi un po’ di ruggine. Si stava allenando a modo suo come un ragazzino. La forma fisica è sempre stato uno dei suoi punti di forza grazie all’aiuto del suo amico preparatore Fabrizio Borra che arrivava proprio dal ciclismo.