Rassegna stampa: i dubbi Ferrari e l’attacco a Leclerc

Rassegna stampa post MonacoGp con il giusto riconoscimento per Verstappen e Sainz e un po’ di dubbi sulla Ferrari e Leclerc. C’è infatti chi, come la Gazzetta dello Sport, punta l’indice accusatorio proprio su Charles… colpevole certo, ma come ho sempre detto a me Charles piace proprio perchè si prende certi rischi… E poi a Montecarlo hanno pagato dazio tutti i più grandi da Schumacher a Senna, da Prost ad Ascari….

Verstappen non era mai salito sul podio nei suoi cinque GP a Montecarlo e mai era stato in testa alla classifica. Ha chiuso il dominio di un pilota Mercedes dopo 1036 giorni. Frédéric Ferret su l’Équipe scrive che l’olandese sapeva che avrebbe vinto già prima che si spegnessero i semafori, a patto di guidare in modo giudizioso.

Sainz ha mezzo salvato la Ferrari dopo la rinuncia in partenza di Leclerc per un semiasse danneggiato, poche ora dopo l’annuncio che la macchina era in grado di partire. “La squadra ha fallito nell’individuare un potenziale problema, è sfuggita un’anomalia nella catena di controlli” è il parere di Daniele Sparisci sul Corriere della sera. Leclerc non è ancora mai arrivato alla bandiera a scacchi nel GP che si corre a casa sua.

Hamilton ha finito irritato per il settimo posto e per la strategia dei pit stop, secondo lui prematuro, certamente pasticciato con Bottas, che era secondo e ha visto lo pneumatico anteriore destro affezionarsi alla macchina e rifiutarsi di lasciarla sotto lo svitabulloni. «Non capisco, ragazzi. Ho risparmiato le gomme e ci fermiamo per primi». Con Jonathan McEvoy il Daily Mail sottolinea che “una nuova generazione si fa strada. Hamilton non è mai stato in gara, dopo essere arrivato al GP con poca convinzione che avrebbe prevalso. Crede che una decisione sbagliata nell’assetto della macchina gli abbia dato solo il settimo tempo in qualifica e sente di essere stato ostacolato da un errore di strategia”.

Stefano Mancini su la Stampa si domanda “la Ferrari lascia il Principato con tante sensazioni buone, ma con un dubbio grande così: il guasto sulla macchina di Leclerc poteva essere scoperto e riparato in mattinata, durante i controlli sul cambio?”. Mattia Binotto sostiene che non esiste alcun legame tra l’incidente delle qualifiche e il danno. “Un esame a Maranello di tutti i pezzi smontati – scrive Mancini – consentirà di individuare quello rotto e di comprendere perché non è stato scoperto subito. Rimane da capire perché, come procedura di sicurezza, il semiasse, il portamozzo e i pezzi intorno non siano stati sostituiti anche sul lato sinistro della macchina”.

Gianluca Gasparini sulla Gazzetta dello sport scrive che Leclerc deve riflettere. “Il Cavallino ha fatto una figura che avrebbe preferito evitare. Possiamo condannare gli uomini della rossa? Per Binotto e soci la SF21 era a posto: nessuno fa una mossa simile sapendo che l’auto si romperà appena fuori dai box. Ma è possibile che, per salvare il cambio, non si sia perso tempo con il resto. La pole ha ingolosito più del dovuto. Giusto? Sbagliato? Provando disperatamente a tenersi la pole, con Verstappen che spingeva, Leclerc ha picchiato in malo modo. Generosità, certo. Ma anche quel pizzico di immaturità che Charles deve ancora eliminare. Era preferibile una prima o una seconda fila con la rossa integra? Forse”.

Giorgio Terruzzi scagiona invece Charles Leclerc dall’accusa di eccessiva audacia. “Chi ha piena consapevolezza del proprio, enorme talento – scrive sul Corriere della sera – osa, rischia, soprattutto se costretto a guidare a lungo in condizioni di inferiorità tecnica. Senna, il giovane Hamilton, Verstappen, Leclerc, si somigliano. Anche per questo Charles non si pente. Sa bene come e quanto riesca a dare valore alla sua macchina, alla sua squadra. Che il suo fare comporti un eccesso fa parte del gioco. Di un gioco che comporta prezzi alti ma che, diversamente, non entusiasmerà mai nessuno”.

Sul Giornale io ho scritto che “la Ferrari aveva interpretato il weekend nel migliore dei modi. Aveva preparato le monoposto perfettamente. Ha dominato prove e qualifiche. Ha avuto tutto dai piloti. Senza l’errore di Charles nel secondo run la festa sarebbe stata completa. Ma senza rischiare Charles non avrebbe messo la Ferrari in pole. La sensazione è che stia nascendo qualcosa di importante e vedere Charles sotto il podio a festeggiare Carlos è l’immagine che lo conferma. Non resta che capire che cosa è successo all’auto di Leclerc. Per evitare che si ripeta. Anche la leggenda di Michael in fin dei conti aveva avuto un inizio così tormentato”.

La classifica Verstappen 105, Hamilton 101, Norris 56, Bottas 47, Pérez 44, Leclerc 40, Sainz 38