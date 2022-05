Rassegna stampa: in Spagna è il momento di Sainz

Barcellona oggi si gira. Ieri ha parlato uno dei due idoli di casa. Sainz è pronto per la sua prima vittoria. Intanto si parla delle novità che vedremo in pista. Tante. Tutte tranne la Haas arrivano con delle modifiche

Corriere della sera: “Una Ferrari laboratorio per fermare la Red Bull. In Spagna è un test Mondiale” – A Barcellona sfida degli sviluppi. Daniele Sparisci ha scritto: “Non basta più essere partiti bene, il vantaggio in classifica di Charles su Max si è assottigliato, l’olandese è a -19 dopo gli ultimi trionfi. La forza della Red Bull è nell’evoluzione. In una dieta stretta che ha consentito a Verstappen di gestire le gomme meglio dei rivali. Si calcola che da inizio stagione la monoposto blu abbia perso 7 chilogrammi circa. E in Catalogna la cura della linea proseguirà con altri aggiornamenti La Ferrari, essendo nata già magra, non ha molto da limare: ma si aspetta dal nuovo pacchetto un salto importante in prestazioni per chiudere quel gap di 2 decimi quantificato da Binotto dopo la corsa negli Usa, e riportarsi davanti”.

La Repubblica: “Ambizioni e paure, Sainz corre in casa. «Le nuove regole stressano i piloti»

L’Équipe: “Le buone sensazioni di Ocon” – Il pilota francese si avvicina con fiducia all’appuntamento in Spagna. Vuole sfruttare la sua rimonta di a Miami (dal 20esimo all’ottavo posto) e il livello di prestazione della sua macchina in qualifica.