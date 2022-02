Sauber Alfa Romeo: si rivede il tricolore con il Quadrifoglio

Il vestito della nuova Sauber Alfa Romeo C42 è più bello di quello che c’è nascosto sotto, almeno a giudicare dai primi risultati in pista dove Bottas e Zhou sono stati con la Haas la monoposto che ha girato meno. C’è un richiamo alla storia dell’Alfa e soprattutto c’è il tricolore sull’ala posteriore.

“Il campionato 2022 si preannuncia in assoluto il più avvincente degli ultimi anni – ha detto Jean Philippe Imparato, CEO Alfa Romeo – Le nuove regolamentazioni, la nuova line up di Piloti e una nuovissima vettura rappresentano per la F1 e per il team in particolare una vera e propria rivoluzione e noi di Alfa Romeo siamo concentrati a cogliere tutte le opportunità che si presenteranno. Anche per Alfa Romeo il 2022 rappresenta un anno di metamorfosi, con il lancio di Tonale il marchio si proietta nell’era dell’elettrificazione e della connettività, rimanendo fedele al proprio DNA di nobile sportività italiana dal 1910. Per questo abbiamo fortemente voluto che il nome “Tonale” fosse presente sulla monoposto”

Qui Alfa Romeo lancia Tonale con Bottas e Zhou e il tricolore…

La livrea 2022 prende ispirazione dalla storia dei marchi Alfa Romeo e Sauber Motorsport, proprio in occasione della trentesima partecipazione del team di Hinwil al mondiale di Formula 1. Realizzata dal Centro Stile Alfa Romeo, il nuovo abito rende immediatamente riconoscibilità la vettura che aveva partecipato mascherata ai test.

I colori dominanti sono il rosso e il bianco. Il rosso ricopre la zona del motore con un taglio diagonale che conferisce dinamicità al corpo vettura. Qui trova posto la scritta Alfa Romeo, in diagonale: un richiamo agli inizi del secolo, negli anni 20 faceva la sua comparsa sulle vetture da corsa del marchio. Sotto, trova spazio la scritta Tonale, il primo Suv compatto del marchio, presentato recentemente.

Il “Quadrifoglio”, simbolo di sportività trova spazio nella parte alta appoggiandosi alla diagonale di incontro tra il rosso ed il bianco. Sulla parte posteriore dell’alettone troviamo il “Tricolore” sul quale campeggia fiera la scritta „Alfa Romeo“.

“L’inizio della stagione è sempre un momento esaltante, in cui cogliamo i frutti del lavoro che ha coinvolto centinaia di persone per un lungo periodo di tempo – ha aggiunto Frédéric Vasseur, Team Principal di Alfa Romeo F1 Team ORLEN – Non vediamo l’ora che la C42 scenda in pista, non soltanto perché è la prima vettura realizzata con il nuovo regolamento, che dovrebbe rendere le gare più serrate ed emozionanti, ma perché riponiamo molta fiducia nel fatto che questa macchina possa consentire alla squadra di fare un passo in avanti verso la conquista delle posizioni migliori in griglia.”

I test ci hanno consentito di confermare le nostre aspettative sul punto in cui siamo e sui progressi compiuti, ma ora ci avviciniamo al momento che conta davvero – il parere di Bottas -. Fin dal mio arrivo ho percepito grandissima motivazione in tutta la squadra: tutti stanno dando il massimo, cercando di lavorare duramente per poter essere competitivi, e questo mi dà una carica in più quando sono al volante.” Peccato che ha Barcellona sia riuscito a fare solo 54 giri in tutto, quelli che in Mercedes faceva in una mattinata…

Per la Sauber è l’ultima occasione per trasformare l’appoggio Alfa Romeo in qualcosa di buono. Vasseur ha anche cacciato Giovinazzi ha avuto mano libera. Adesso se fallirà non avrà più scuse.