Sebring1000 la Hypercar Ferrari terza dietro alle Toyota

La Hypercar Ferrari numero 50 di Fuoco, Molina e Nielsen ha chiuso sul podio la sua prima gara nel Mondiale Wec. Le Toyota non sono mai state attaccabili per le 499P che erano all’esordio nella categoria.

L’obbiettivo era quello completare le 1000 miglia di Sebring senza problemi di affidabilità. Se non fosse stato per il contatto con un doppiato di Pier Guidi tutto sarebbe filato via liscio, il crash ha invece costretto la Ferrari numero 50 ad una lunga sosta ai box per riparare i danni. Operazione riuscita, ma alla fine l’equipaggio di Guidi Giovinazzi e Calado ha chiuso solo al 16 posto assoluto, settimo di categoria.

Una pole e il podio sono un buon risultato, peccato per quella penalità presa all’inizio da Fuoco per un sorpasso in regime di Safety Car. Tutta esperienza in vista del vero appuntamento stagionale, la 24 ore di LeMans. Ci sono due giri da recuperare alla Toyota. Ma era solo l’esordio.

Ora si torna a casa con tanti dati su cui lavorare. Ma se pensiamo alla scarsa competitività di Peugeot che ha quasi un anno di vita in più della 499P (ai box c’era Tavares) c’è da essere soddisfatti dell’esordio anche se non sarà semplice colmare il gap dalle Toyota vere regine della categoria, un po’ le Red Bull del Wec. Sono alla18esima vittoria nel Wec, il successo è andato alla numero 7 di Conway, Kobayashi e Lopez.