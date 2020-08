SuperMax sorprende le Mercedes. Leclerc consola la #Ferrari

Le Mercedes sono battibili. Basta inventarsi una strategia all’apparenza strana e poi avere chi riesce a realizzarla. Max Verstappen si regala una giornata da Dio e in un giorno benedetto per chi indossa il numero 33 (vedi Binder) conquista il Gran premio del 70° anniversario della Formula 1.

Super Max festeggia la nona vittoria della carriera e allontana Lewis Hamilton dal record di Michael Schumacher. Non potrà eguagliarlo a Monza: i ferraristi ringraziano. E ringraziano pure Leclerc che è risalito fino al quarto posto, quasi un miracolo vista la Ferrari che guidava, grazie ad una strategia vincente con uno stop in meno degli altri. Un azzardo riuscito, anche se l’azzardo vero è stato quello che ha portato Max al trionfo.

La Red Bull ha scelto hard-medium-hard mentre le Mercedes hanno corso con medium-hard-hard. Max ha potuto allungare all’infinito il primo stint (rientrando al 26°) e poi ha gestito il vantaggio in modo superbo.

Hamilton che a 15 giri dalla fine si è ritrovato in testa ha avuto la tentazione di chiudere senza fermarsi per un secondo stop, ma dal box gli hanno chiesto di non rischiare vista anche l’esperienza della scorsa settimana. E così Max ha avuto via libera, mentre Hamlton rientrato in pista al quarto posto ha prima superato Leclerc e poi infilato il compagno Bottas chiarendo una volta in più che sia il leader in squadra e in campionato… (dove Max ha scavalcato Bottas)

Dalle dichiarazioni del duo Mercedes però la botta è stata dura: pensavano di chiudere il campionato vincendo sempre loro evidentemente… Grazie anche alla Pirelli che ha deciso di cambiare mescole nella seconda gara di Silverstone, rimescolando un po’ le carte e togliendo qualche certezza alle Mercedes.

Il calvario di Vettel, cominciato con un testa coda nelle prime curve, è proseguito fino al 12° posto finale a 73″370 da Verstappen. Povero Seb. Speramo trovi l modo di reagire. Non merita un finale ferrarista così deprimente.

Leclerc da parte sua si è costruito una gara davvero eccezionale. partiva ottavo e dopo il primo giro era decimo. Ha corso con calma, ha aspettato il suo momento dimostrando di essere progredito molto in quello che era un suo punto debole: la gestione delle gomme. Anche lui aspetta solo una Ferrari degna della sua storia.