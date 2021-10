UsaGp 2018: l’ultima vittoria di Raikkonen

Il primo settembre 2021, Kimi Räikkönen annuncia il suo ritiro definitivo dalle corse, dopo un titolo mondiale nel 2007, 21 vittorie, 103 podi, 1869 punti, 18 Pole Position e 46 giri veloci. In quest’articolo, andiamo a ripercorrere due eventi molto importanti della carriera di “Iceman”: il Gran Premio del Brasile 2007 (primo e unico titolo iridato) e il Gran Premio degli Stati Uniti del 2018 (l’ultima vittoria).

Gli amici di SportsCars Zone, Martino Lasagna e Cristian Dall’Orto hanno scritto questo testo per Topspeedblog.it

Dopo aver vinto al debutto con il Cavallino Rampante, il finlandese soffre nell’inizio stagione con un ritiro a Barcellona, un ottavo posto a Monaco, un quinto posto a Montréal e un quarto posto ad Indianapolis. Il campionato del pilota di Espoo cambia a Magny Cours, che ospita la prima doppietta stagionale. KR7 continua a migliorare e la F2007 sembra essere arrivata al livello della MP4/22 guidata dal bi-campione del Mondo Fernando Alonso e del debuttante Lewis Hamilton. Dopo il Gran Premio di Cina, vinto dal finlandese, la classifica vede: Hamilton a 107 punti, Alonso a 103 e Räikkönen a 100. Da ricordare che, in quegli anni, venivano dati 10 punti al primo, 8 al secondo, 6 al terzo, 5 al quarto, 4 al quinto, 3 al sesto, 2 al settimo e 1 all’ottavo. Per Kimi, il titolo iridato è possibile, ma molto complicato; serve un’ottima prestazione e qualche errore da parte di Hamilton. Felipe Massa conquista la partenza al palo, al suo fianco Hamilton. Al terzo posto, Kimi e in quarta posizione Alonso. Subito, le due Ferrari scappano con Massa primo e Kimi secondo, mentre Alonso passa Hamilton; l’inglese vorrebbe risorpassare il compagno, ma incappa in un bloccaggio, in curva quattro, che lo manda in ottava posizione. Dopo qualche giro, il britannico passa Trulli e Heidfeld e risale in sesta posizione. Nel corso dell’ottavo giro, Hamilton rallenta per un problema al cambio, ma dopo poco riesce a riprendersi, nel mentre, perde trenta secondi e scivola in diciottesima posizione. La Ferrari ha una marcia in più: un vantaggio enorme su Alonso che per ora è campione, ma lo spagnolo non è l’artefice del suo destino. Con un bel gioco di squadra, Kimi si assicura la vittoria del Gran Premio del Brasile e la vittoria del Campionato di Formula 1 del 2007, per solo un punto. Alonso conclude la gara sul podio, mentre Hamilton in settima posizione. Le due frecce d’argento, i due favoriti per la vittoria iridata, finiscono secondi a pari punti. Per Räikkönen, è una liberazione. Dopo le delusioni del 2003 e del 2005, il 21 ottobre 2007, il finlandese riesce a vincere il titolo iridato con la Scuderia, quella che ti permette di entrare di diritto nella Leggenda della Formula 1.

Nel 2009, Kimi annuncia il primo ritiro, perchè il pilota di Espoo non si sente più al suo posto come si evince dalle sue parole: “sono disgustato dalla Formula 1. C’è troppa politica”.

Dopo tre anni, nuovamente nel Circus con la Lotus dove vince due gare, ad Abu Dhabi, nel 2012 e a Melbourne nel 2013. L’anno dopo, torna in Ferrari, dove sembra solamente un lontano parente di quello visto in Lotus.

Il re Kimi in mezzo a Hamilton e Verstappen i duellanti di oggi per il titolo

Nel 2018, nel mezzo di una disfatta Ferrari, arriva il Gran Premio degli Stati Uniti. Come al solito, Hamilton si prende la Pole Position e al suo fianco c’è Kimi. Terzo Bottas, in quarta posizione Ricciardo e in quinta Vettel. Alla prima curva, Räikkönen passa il Poleman; mentre, dopo una battaglia, Vettel va in testacoda, sprofondando in qualifica. All’ottavo giro, Daniel Ricciardo si ritira per dei problemi al suo V6 ibrido Renault, innescando una Virtual Safety Car. Durante questo periodo, all’undicesimo giro, Hamilton compie la sua sosta, retrocedendo in terza posizione. Il quattro volte campione del mondo si ritrova dietro a Bottas, che, come da programma, lo lascia sfilare. Al ventesimo giro, Räikkönen, dopo aver resistito ad un primo attacco di Hamilton, va ai box per montare le medesime gomme dell’inglese. Nel corso del ventitreesimo giro, si fermano anche Verstappen e Bottas; l’olandese rientra davanti al finlandese. Tre giri dopo, si ferma anche Vettel. Perciò Hamilton comanda la gara, seguito da Räikkönen, Verstappen, Bottas e Vettel. Il pilota inglese soffre il degrado degli pneumatici, quindi, al trentasettesimo giro, viene richiamato ai box per una seconda sosta. Nel corso degli ultimi giri, Verstappen ed Hamilton si avvicinano a Kimi e Vettel riduce il gap da Bottas. Poco dopo il cinquantaquattresimo giro, Vettel passa Bottas per la quarta posizione. Dopo 114 gare, Kimi Räikkönen torna a vincere un Gran Premio di Formula 1 e, a distanza di nove anni, ritrova il successo con la Rossa. L’ultimo grido dell’eterno campione silente. Nessun segno di euforia, solo un cenno di saluto. Si sistema il cappellino e indossa i suoi occhiali scuri. Scala il podio con estrema freddezza. Riceve il trofeo del primo classificato e si gode lo Champagne. Questo è Kimi Räikkönen.

Frasi celebri di Kimi:

“Il casco ha un significato speciale per molti piloti. Quanto è importante per te?

KR7: “Mi pare protegga la testa.”

“quali rituali hai per il casco?”

KR7: “Gli do una pulita , così posso vedere meglio.”

“Kimi, come ti sembra la pista di Singapore?

KR7: “A volte è strette, a volte è larga, dipende da dove ti trovi.”

“Come vi siete preparati per la prossima stagione?”

KR7: “Di solito, per saperlo, leggo le riviste.”

“Che ne pensi a proposito del calendario di questa stagione?”

KR7: “Non ho nemmeno visto il calendario. Corro dove mi dicono di correre.”

“Quale sarà la meta delle prossime vacanze?”

KR7: “A casa, non serve una meta in particolare.”

“Pensi di essere un buon vicino?”

KR7: “Certo, per via del lavoro non sono mai a casa.”

“Kimi, qual è il tuo idolo?”

KR7: “Nessuno, sono Kimi Räikkönen.”

Team Radio celebri:

“Ok Kimi, next car behind you is Alonso. I’ll keep you updated on the gap…I’ll keep you updated on the pace”

KR7: “Just leave me alone, I know what to do”

Dopo un contatto con Perez, a Monaco, nel 2013

KR7: That ****** idiot! I wanna hit him, when I see him!

“How is the front wing”

KR7: “I don’t know! You’ll have to tell to me!

“We need to get passed Hulkenberg…”

KR7: “I know what I’m doing so just be quiet!

Dopo la vittoria ad Austin: “Grande Kimi, grande Kimi. Well done my friend”

KR7: “Yeah, thank you, ***** finally!

“Keep working all four tyres…”

KR7: “Yes, yes, yes, yes! I’m doing all the time! You don’t have to remind every ten seconds!”

Da SportsCars Zone Martino Lasagna e Cristian Dall’Orto