Valentino e il Mugello storia di un amore infinito

Quella tra Valentino e il Mugello è una lunga storia d’amore che rischia di finire male. Qui dove ha vinto nove volte, di cui sette di fila dal 2002 al 2008, qui dove lo hanno nominato Sindaco e gli hanno dedicato un muro giallo di tifo e di passione, il Vale continua la sua lotta per sopravvivere e finisce fuori dai venti, lontanissimo da Pecco Bagnaia che con la Ducati ha messo tutti dietro.

Ma questa è anche la pista di 7 pole, l’ultima nel 2018, un motore rotto, un infortunio nelle libere, tre cadute, una frattura di tibia e perone, tutto qui, dove non è mai andato più giù del sesto posto da quando esiste la MotoGP. Casa sua.

Ecco un po’ di ritagli sul Mugello by http://www.loslalom.it

Un anello di 5 chilometri e 245 metri, con un rettilineo di 1.141 metri – 43 in più che a Losail – dove Dovizioso con la Desmosedici è andato a 356,7 km orari. Zarco lo sta aspettando da quando è schizzato a 362,4 km/h in Qatar, convinto di poter venire qui e battere ancora il picco di velocità del Motomondiale. Due anni fa c’era una differenza di 5 km/h col Mugello. Quando chiedi in giro del record in queste ore, tutti dicono che cadrà. Questa è la pista dove una moto s’è più avvicinata alle prestazioni di un’auto: Marc Márquez ha girato in 1’45″519, trenta secondi superiore al primato di Lewis Hamilton nelle qualifiche 2020 di Formula 1 (1’15″144).

Una pista tecnica con quindici curve e le uscite in contropendenza. Uno dei circuiti mediamente impegnativi per i freni, si legge da Simone Valtieri su Motobox, dove primeggiano “un motore potente e naturalmente un impianto frenante di prim’ordine per non perdere in frenata quanto si potrebbe aver guadagnato sul dritto”. Le frenate, appunto. Sono nove in tutto. Per un totale di 29 secondi, un valore – scrive Motobox – che corrisponde al 28 per cento della durata complessiva della gara. “Di tutti i GP disputati in questo inizio di stagione è la percentuale più bassa. Le tre curve più impegnative: curva 1, curva 15 e curva 12. La staccata più dura è quella alla San Donato(curva 1): preceduta da uno scollinamento, vede le MotoGP arrivare ad oltre 330 km/h (decisamente di più le Ducati) ed entrare in curva a 93 km/h. Per riuscirci i piloti si attaccano ai freni per 5,9 secondi durante i quali percorrono 317 metri. La decelerazione è brutale, 1,5 g, il liquido freni raggiunge i 9,9 bar e la temperatura dei dischi i 770°C”.

Simon Patterson per The Race si domanda che cosa resterà al Mugello di tanta passione, quando un giorno Valentino avrà smesso. Come riconvertirà il suo tifo il Muro Giallo. Certo, scrive, Morbidelli e Bagnaia sono bravi, ma non posseggono l’inclinazione allo show che appartiene a Rossi. “Chi farà vendere i biglietti, chi porterà la folla all’estasi del Mugello in futuro?”.

Era un ruolo, continua Patterson, riservato a uno degli amici più cari di Rossi, con la stessa guida selvaggia e la stessa personalità turbolenta, Marco Simoncelli. Ha lasciato un vuoto. “Valentino Rossi – continua The Race- è un personaggio irripetibile e ha fatto grandi cose per le corse motociclistiche italiane. Non c’è stato uno spagnolo come Rossi e non sembra ce ne sia neppure uno in arrivo. La rivalità di nomi come Marc Marquez, Lorenzo, Sete Gibernau e Dani Pedrosa è stata un fattore di supporto alla personalità di Rossi. C’è un altro fattore da considerare anche in Italia. A differenza della Formula 1, le corse su due ruote non hanno mai veramente attirato la fedeltà dei tifosi verso scuderie o marchi, alla maniera in cui gli italiani impazziscono la Ferrari. Chissà allora quale impatto avrà sulla classe regina l’arrivo di un team VR46 Ducati a tempo pieno”.