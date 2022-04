Verstappen beffa Leclerc anche nella Sprint Race

La Sprint Race è di Max Verstappen che ha lasciato scappare via Leclerc poi sul più bello gli ha tolto la sedia da sotto il sedere. Mentre Charles ha dovuto dimuire il ritmo per un degrado delle gomme, Max ha alzato il ritmo e a un giro dalla fine si è ripreso la prima posizione. Guadagna un punto su Charles. Nulla. Ma conta di più il granellino di sabbia che ha messo nell’ingranaggio perfetto della Ferrari.

Leclerc scatta da dio: 0-200 in 4″87 lo proiettano davanti a Max (5″38 da 0-200). Prova la fuga, al primo giro ha già 3″ di vantaggio, ma poi la Safety Car mandata in pista per il contatto Zhou-Gasly ricompatta il gruppo. Leclerc sembra avermedi più, tiene MAx lontano, fuori da portata DRS. Arriva fino ad avere 1″7 di vantaggio (al 13° giro), ma poi dal 18° passaggio in poi Leclerc comincia a perdere, un graining all’anteriore sinistra, lo rallenta e Max vede la preda ferita e attacca. Si mangia il distacco con la voracità di un bimbo che entra in pasticceria. A un giro dalla fine, spinto dal DRS, attacca in fondo al rettilinee e va via. Le gomme morbide non hanno fatto bene alla Ferrari. Come diceva l’altro giorno Charles: di solito loro vanno meglio di noi nel consumo gomme… Ecco fatto. Ma domani torneranno in gioco le gialle Pirelli e vediamo.

“Speriamo domani finisca in modo diverso”, dice Charles, un po’ deluso, ma bravo a non prendersi risxchi inutili per difendere una posizione che in fin dei conti valeva solo un punto, tanto che ha dimostrato oggi di poter andare in testa anche scattando dalla seconda posizione. “Il graining ce lo aspettavamo, ma sembrava un po’ menoi critico questa mattina, lo abbiamo sofferto più di Red Bull. Ma per la gara tutto resta aperta”, il commento di Mekies.

Se Charles è ancora deluso, chi finalmente sorride è Carlos che è risalito dalla decima alla quarta posizione riportando la sua Ferrari in seconda fila. Riparte la sfida due contro due. Charles non sarà solo contro la Red Bull.

E la Mercedes? Non pervenuta. Russell ha chiuso 11°, Hamilton 14°. Sul cielo Mercedes ci sono più nuvole che su quello di Imola.