23 ottobre auguri ai poi grandi: Pelé e Zanardi. È un bacio al Sic…

Un giorno strano il 23 ottobre. Nascono solo i più grandi di tutti, Pelé e Zanardi. Ma muoiono anche quelli che i più grandi potevano diventarli come Marco Simoncelli.

Pelé compie 80 anni e oggi giornali sono pieni di ricordi. È stato il più grande e mi spiace per Maradona, Messi e Cristiano. Era un altro calcio, d’accordo, ma tre mondiali e 1281 gol sono record che nessuno può vantare. Auguri o’rei.

Ale di anni ne compie 54 e oggi il sogno è di poter arrivare a festeggiare insieme i suoi 80… sono passati ormai quattro mesi dal maledetto incidente in handbike. Ogni tanto arriva qualche notizia incoraggiante, qualche dichiarazione piena d’amore e di speranza come quelle del dottor Costa. Non resta che abbracciare Daniela e Nicolò e pregare con loro.

Ma oggi è anche il giorno per ricordare Marco che se ne è andato ancora ragazzo con la vita intera ancora da assaporare di fronte ai suoi riccioloni. Il Sic vive nella squadra che manda avanti papà, vive con i ragazzi che corrono per lui. Ma fa male non averlo più in mezzo al paddock con il suo sorriso contagioso.

