Anche Verstappen va a lezione: di drifting

Il drifting è un’arte. Anche un campione come Max Verstappen deve andare a lezione per farlo perfettamente. Ed ecco che l’incontro con il maestro del drifting “Mad” Mike Whiddett diventa uno show. naturalmente griffato Red Bull.

Sulla pista di Milton Keynes nel Buckinghamshire si è divertito con Mad Mike a fare tondi a ripetizione. Non che non li sapesse fare come abbiamo visto quando ha festeggiato i suoi mondiali. Ma con Mad Mike ha fatto un salto di qualità…

“Imparare a derapare è stato molto folle; non sapevo cosa aspettarmi. Penso che sia stato il momento più nervoso degli ultimi due anni perché non è naturale per come guido normalmente. Mi sembrava di avere di nuovo 16 anni quando sono salito su una macchina di F1 per la prima volta! Non appena il motore si è avviato e ho iniziato a derapare con le ruote che giravano, sono entrato nella mia zona naturale dove stavo trovando i limiti della macchina, come faccio in F1. Ho sentito la stessa scarica di adrenalina e il mio istinto ha preso il sopravvento”.

il suo “maestro” ha aggiunto: “”Abbiamo davvero spinto i limiti con Max, e spero che abbia imparato alcuni trucchi fantastici che può portare sulla pista di F1: il drifting è il più crudo possibile! Mi piacerebbe provare questi sfide in un’auto di F1 e scoprire cosa è possibile fare al posto di Max la prossima volta”.