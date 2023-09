Bagnaia: pronto a tornare in moto a Misano

I motociclisti sono esseri speciai. Mai avuto dubbi

“Domenica sera sono rientrato subito a casa insieme alla squadra e, dopo essermi riposato un po’, ho poi iniziato subito a prepararmi per cercare di essere pronto a tornare in pista a Misano. Domani mi sottoporrò al controllo medico in circuito e se, come spero, i dottori mi daranno l’OK potrò scendere in pista venerdì per le prime prove del mio Gran Premio di casa”. Parole come musica da Pecco Baganaia.

“Il GP di San Marino e della Riviera di Rimini è sempre un appuntamento speciale per noi piloti italiani e soprattutto per noi piloti Ducati. Farò del mio meglio quindi per poter correre sabato e domenica”, ha aggiunto nel comunicato ufficiale pre gara di Ducati.

I piloti di moto sono così. Si piegano, si rompono, si spezzano, ma non si fermano. Figuratevi Pecco che non si è neppure rotto. E’ già lì che scalpita. Meglio tornare subito senza pensarci troppo su. Perchè quello di Barcellona non è stato un incidente normale. E’ stato quanto di più vicino a un incidente mortale possa capitare su una pista.

