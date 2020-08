Binotto: “Dobbiamo capire. Ci vuole pazienza”. Ma la pazienza è finita….

Mattia Binotto è molto bravo a metterci sempre la faccia. Che vinca o che perda lui è sempre pronto a presentarsi davanti alle telecamere a spiegare. Però ogni tanto dovrebbe incazzarsi. Fare la faccia truce, la voce grossa. Dire “Dobbiamo capire, ci vuole pazienza”, non basta più.

“Situazione difficile, non siamo contenti. Non lo è nessuno, noi e i tifosi. Dobbiamo capire e guardare avanti. Abbiamo avuto difficoltà nelle libere, i piloti non sentivano la macchina. Weekend in salita. Abbiamo cambiato la vettura, anche nel giro di uscita, ma non siamo nel punto in cui volevamo. C’è qualcosa che ci sta sfuggendo in questo weekend, spero che i tecnici lo capiranno. Siamo a 2 decimi dal Q1, ma non è stato abbastanza”.

“Questa macchina è la stessa delle ultime gare – ha aggiunto Binotto – il problema è circoscritto a questo weekend. Abbiamo fatto una scelta di carico più elevato pensando anche a una possibile gara bagnata per domani. E’ importante il disappunto, ma dobbiamo capire cosa è successo”.

” I piloti non avevano fiducia, la situazione di venerdì ha compromesso le qualifiche. Serve pazienza, stiamo costruendo per il futuro e concentrati sul 2021 e 2022, cercando di fare bene in questa stagione. Ci teniamo a fare bene, soprattutto in Italia. La gara è domani, non molliamo di un millimetro, si assegnano i punti. I piloti prendono confidenza girando, in gara andiamo meglio in qualifica. Credo che domani potremo combattere con chi ci sta davanti, si può superare. La gara è tutta da scrivere”.