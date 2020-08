Binotto: “Questa #Ferrari è da quarto posto”. Convinto lui…

Scusate ci eravamo sbagliati. Per Mattia Binotto questa Ferrari vale il quarto posto. Il potenziale della SF1000 è quello. Dietro a Hamilton, Bottas e Verstappen. La colpa è stata tutta della qualifica. Partendo indietro non si può pretendere. “E comunque senza quel problema alla centralina, Charles sarebbe arrivato quarto”. Covinto lui…

“Dopo ogni weekend c’è qualcoda da migliorare. Sapevamo venendo qui che non era una pista per noi… ma potevamo puntare al quarto posto, abbiamo il potenziale per ottenerlo, però ci siamo complicati la vita in qualifica non sfruttando il potenziale. Partire noni e undicesimi ha compromesso la nostra gara. Avevamo un potenziale superiore, il ritmo gara non era male e senza il problema di affidabilità alla centralina elettrica, Charles sarebbe arrivato quarto”.

“Dobbiamo lavorare meglio in qualifica e sfruttare al meglio la macchina per partire più avanti. Poi certo dobbiamo lavorare sull’affidabiità”

Ha fatto discutere lo scambi via radio tra Seb e il muretto. E’ sembrato esser stato il pilota ad aver indotto i box a fare a scelta giusta: “Per scelta nostra – ha spiegato Mattia – noi preferiano parlare senza nascondere nulla tra pilota e muretto altri non lo fanno. Se poi le scelte fatte sono corrette, ben vengano queste discussioni. Con il dialogo aperto si fanno le le scelte giuste”.

Sul team radio che lo ha coinvolto, ha detto la sua anche Seb. “E’ positivo parlare con il team, ci sono stati 4-5 giri in cui non era necessario spingere, ma abbiamo gestito alla fine la gomma”. Infine una battuta sul momento negativo della Ferrari: “Il mio parere non è più così importante… A parte tutto, la macchina è quella che è, stiamo provando a fare del nostro meglio, è una stagione dura per tutti – ha spiegato Vettel -. Non è giusto dire che è un anno negativo e basta, ma lo si dice. Dobbiamo lavorare e tenere duro, le ultime settimane sono state difficili per me. C’è da rialzarsi, dobbiamo lavorare tutti per migliorarci, me compreso”.

“Stiamo lavorando sulla vettura porteremo degli sviluppi non nelle prossime gare, ma dopo il paccheetto aerodinamico portato a Silverstone ne porteremo uno per Spa e Monza e poi per le gare successive con ulteriori sviluppi utili anche per l’anno prossimo”.