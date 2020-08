Pagelline #SpanishGp: lode Hamilton, bravo Vettel disastro #Ferrari

Pagelline spagnole saporite come un tavolo pieno di tapas per Lewis Hamilton e la Mercedes. Rancide come una gaspacho andato male per gli uomini in rosso che neppure il miglior Sebastian Vettel della stagione è riuscito a salvare dal naufragio.

10 a Lewis Hamilton. Perchè se ti prende pole e vittoria e ti porti a casa il 156° trofeo della tua carriera in Formula 1 senza correre mai il minimo rischio un po’ smargiasso lo sei. Anche perchè poi dopo aver vinto manda pure messaggi positivi. Chiede di combattere il razzismo, di indossare la mascherina. Ormai è più di un campione.

9 a Sebastian Vettel. Il miglior stratega del muretto Ferrari siede in macchina. Seb ancora una volta ha convinto gli uomini dei box a seguire la sua idea. Restare fuori con un solo pit-stop non lo ha mandato sul podio, ma almeno settimo (meglio che niente). Quanto vale oggi la Ferrari che parte nona o undicesima…. Altro che quarta come sostiene Binotto.

8 a Max Verstappen. Ce l’ha messa tutta fin dal via. Lui ci prova a dar del filo da torcere a Hamilton, ma non può nulla contro lo strapotero nero. Deve accontentarsi di battere Bottas, l’eterno perdente di casa Mercedes.

7,5 a Lance Stroll. Una partenza da favola, non da figlio di papà. Ha avuto piede e coraggio. E alla fine ha approfittato della penalizzazione del rientrante Perez per chiudergli pure davanti.

7 a Carlos Sainz. Ancora davanti a meraviglia Norris…e davanti alla Ferrari che sarà sua… ripensamenti?

6 a Charles Leclerc. Una bella battaglia con Norris (per l’undicesimo posto…) e poco altro. Purtroppo Charles si sta facendo inghiottire da un buco nero chiamato Ferrari. L’unico a non finire la gara… se non rode dentro lui, chi altri?

5 ad Albon. Davanti a Gasly, ma ancora ad anni luce da Max. Il paragone comincia a diventare pesante.

4 a Bottas. La sua partenza va fatta rivedere nelle scuole: così non dovete fare ragazzi. E’ nato gregario come dice Villeneuve. Ogni olta che deve tirare fuori gli artigli si lima le unghie…

3 a Perez il primo positivo della F1 non riesce ad essere positivo anche in pista… butta via il risultato per una sciocchezza (ignora le bandiere blu)… non sarà facile salvare il posto.

2 alla Renault. Nel weekend in cui si presenta in pista Luca De Meo il Ceo venuto dall’Italia va in scena la peggior Renault della stagione. Che autogol…

1 a Grosjean. Ma perché la Haas insiste con tutti i bravi piloti che ci sono sul mercato. Credo lo pensino anche all’Alfa Romeo…

0 Alla Ferrari. Perchè una centralina che va in tilt per una botta su un cordolo non l’avevamo mai sentita. Va bene essere lenti, ma almeno affidabili… Invece no. Questa Ferrari che vale il quarto posto per Binotto e gode di ottima salute per il presidente, si è fatta doppiare un’altra volta. Per non dire di chi prevedeva pioggia… piove sul bagnato, non in pista…