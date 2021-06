Binotto: “Sono soddisfatto”. Leclerc: “Giornata dolce e amara”. Doppiati e contenti in casa Ferrari

“Bene bene, sono soddisfatto. Abbiamo avuto un buon ritmo gara”. Chi parla così non è Max Verstappen e neppure Christian Horner. E’ Mattia Binotto che commenta la prestazione della Ferrari finita doppiata anche questa volta…

Come si ouò esser contenti quando si chiude dietro all’avversario diretto e con entrambe le macchine doppiate. “Il weekend è andato bene. Senza l’incidente al via Charles avrebbe potuto fare tutta un’altra gara. Abbianmo fatto un passo avanti, Ora dobbiamo capire come migliorare in qualifica per partire più avanti e magari ottenere un risultato migliore. Abbiamo avuto una bella reazione dopo la Francia, la squadra ha lavorato bene senza disunirsi”, ha aggiunto Binotto.

Doppiati e contenti. Senza l’incidente al via dove sarebbe arrivato Leclerc? Davanti a Norris. Nulla di più. Probabilmente doppiata. “Una giornata dolce e amara – ha ammesso Leclerc – un peccato quel primo giro perchè la macchina era una grande macchina ed è stata una giornata molto positiva. E’ stata forse una delle mie prestazioni migliori. Davvero bella escludendo quanto successo al primo giro. Sorpassi aggressivi, ma andati bene. Un passo buono. Abbiamo ottenuto il massimo. Il risultato è stato positivo e la squadra sta lavorando davvero bene”