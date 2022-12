Brembo supera i 600 titoli mondiali con Verstappen, Bagnaia & c.

Che Brembo sia un orgoglio italiano lo scrivo e ripeto da tempo. Nel mondo delle corse tutti frenano con Brembo. E negli anni fior di piloti ci hanno raccontato quanto importante sia la frenata per andare più veloci. Sembra un controsenso, ma è proprio così. Meglio freni e meglio riparti. E il tempo sappiamo lo su fa soprattutto in curva. Quest’anno Brembo ha tagliato un altro traguardo importante. Nella stagione del suo sessantesimo compleanno ha superato quota 600 titoli mondiali tra auto e moto.

Se l’eccellenza si rivolge a Brembo un motivo ci sarà. Brembo è leader mondiale negli impianti frenanti e dal 1975 a oggi ha conquistato più di 600 campionati del mondo: grazie a 62 titoli mondiali ottenuti nelle principali competizioni Racing del 2022 – a due e a quattro ruote – Brembo conferma la propria supremazia tecnologica nel Motorsport e continua a collezionare numeri da record su ogni circuito del mondo.

Un successo della tecnologia made in Italy, ma anche degli uomini. Perché dietro a pinze e impianti frenanti c’è il sapere di una squadra che sfrutta le corse come laboratorio per migliorare il suo prodotto. Anni e anni di miglioramenti continui che hanno portato il Motorsport a non poter più fare a meno della tecnologia dell’azienda della famiglia Bombassei.

Per Brembo è stato ricco di successi anche il 2022 come ricorda in una nota l’azienda italiana: dal secondo campionato mondiale consecutivo di Formula 1 vinto da Max Verstappen con la Red Bull dotata di pinze Brembo, al successo di Pecco Bagnaia con la Ducati in MotoGP (dopo 15 anni dal primo e ultimo trionfo) con l’intero impianto frenante Brembo e le ruote Marchesini, al mondiale WorldSBK in cui ha trionfato Alvaro Bautista anche lui con Ducati con l’impianto frenante Brembo e le ruote Marchesini, passando per il campionato di Formula E in cui Brembo ha fornito i propri impianti frenanti a tutti i piloti, fino alla vittoria di Augusto Fernandez con la KTM in Moto2, di Izan Guevara con Aspar in Moto3 e di tanti altri campioni del mondo nel palcoscenico delle competizioni Motorsport

Una lunga esperienza nel mondo del Racing che si conferma un formidabile laboratorio per Brembo, in cui vengono testate le soluzioni tecnologiche più innovative, che vengono poi trasferite su veicoli stradali. Un approccio in linea con la mission di Brembo di diventare un autorevole Solution Provideral fianco dei grandi produttori di auto e moto per fornire soluzioni all’avanguardia e sostenibili che garantiscano la migliore esperienza di guida.

Titoli Motorsport che comprendono anche gli importanti traguardi ottenuti con Marchesini, AP Racing, SBS Friction e J.Juan, aziende che sono state acquisite dal Gruppo Brembo tra l’inizio degli anni 2000 e il 2021.

In Formula 1 tutti i 22 GP disputati nella stagione attuale sono stati vinti da vetture fornite di componenti del gruppo Brembo (a fianco la Red Bull). L’azienda bergamasca può vantare vittorie in 485 Gran Premi su 829 che si sono disputati dal 1975 – anno di esordio nel campionato – a oggi, per un totale di 28 campionati del mondo piloti e 32 campionati del mondo costruttori vinti con i principali team.

Continua il dominio assoluto anche in MotoGP, a cui si aggiungono nuovi successi in Moto2, Moto3 e World Superbike (anche con Marchesini). Superate le 500 vittorie nella classe regina (classe 500 e MotoGP) in cui Brembo ha esordito nel 1995: per la settima stagione consecutiva Brembo ha fornito tutti i piloti – quest’anno ben 31 – che hanno corso almeno una gara in MotoGP, affidandosi agli elevati livelli di performance e sicurezza garantiti dai componenti Brembo.

Brembo può dunque vantare il successo in 34 campionati del mondo piloti e 35 campionati del mondo costruttori vinti con i principali team di MotoGP.

Il 2022 si conferma un anno vincente anche nel Motorsport elettrico. Quarta stagione consecutiva per Brembo come fornitore esclusivo di tutte le 24 monoposto full electric Gen2 del campionato FIA Formula E e quarto campionato consecutivo corso da Brembo nel campionato FIM MotoE World Cup accanto alle 18 Ego Corsa di Energica Motor Company.

Oltre ai già citati campionati di Formula 1, Formula E, MotoGP, Moto2, Moto3 e WSBK, è doveroso ricordare anche i campionati WEC, GT, IMSA, IndyCar, MX2, Enduro, Trial, Formula 2, Formula 3, WRC, Super Formula, Rally Dakar e tanti altri ancora, per un totale di oltre 600 titoli mondiali vinti dal 1975 ad oggi nelle diverse categorie.