Citroën presenta #Ami la possono guidare anche i sedicenni

Può essere questo il futuro della mobilità? Citroën che da sempre si segnala per le sue invenzioni, prova a portarci nel futuro con Ami, una vetturetta completamente elettrica con 75 km di autonomia che si può guidare da 16 anni con la patente Am. La potete vedere in questi giorni nell’allestimento in via Tortona nel cuore della design week milanese.

Per Citroën , Ami è

SMALL , perfetta per la mobilità urbana grazie alle sue dimensioni ultra compatte,

, perfetta per la mobilità urbana grazie alle sue dimensioni ultra compatte, ELECTRIC , accessibile anche senza patente,

, accessibile anche senza patente, FREE , con diverse formule di utilizzo grazie a offerte molto competitive,

, con diverse formule di utilizzo grazie a offerte molto competitive, SIMPLE , con un’autonomia di 75 km si ricarica facilmente in sole 3 ore da una presa di corrente standard,

, con un’autonomia di 75 km si ricarica facilmente in sole 3 ore da una presa di corrente standard, YOU, grazie alle possibilità di personalizzazione,

grazie alle possibilità di personalizzazione, AMI, con un’esperienza cliente 100% online.

Anticonformista e rivoluzionaria, Ami – 100% ëlectric risponde alle esigenze di mobilità in città e di rispetto ambientale. Spinta da un motore 100% elettrico, Ami – 100% ëlectric assicura un’autonomia a zero emissioni di 70 km, con una velocità massima di 45 km/h. La batteria da 5,5 kWh può essere ricaricata facilmente da una normale presa domestica da 220 V in sole 3 ore con il cavo elettrico previsto a bordo. Accessibile a tutti, Ami – 100% ëlectric offre una reale libertà di movimento: può essere guidata con patente AM, a partire dai 14 anni.

Stile unico e dimensioni ultracompatte, con 2,41 metri di lunghezza e 1,39 di larghezza, Ami – 100% ëlectric è un oggetto di mobilità urbana agile e protettivo. Grazie al suo diametro di sterzata di soli 7 metri garantisce fluidità nei percorsi cittadini e grande semplicità di posteggio. Piccolo all’esterno ma grande all’interno, Ami permette a due persone, sedute una accanto all’altra, di spostarsi comodamente in un ambiente confortevole, inondato di luce grazie anche al tetto panoramico di serie, e dove ogni spazio è sfruttato sapientemente al meglio.

All’esterno, lo stile Citroën è subito riconoscibile ma Ami – 100% ëlectric rivoluziona i codici per le dimensioni, i volumi e il suo approccio grafico totalmente inediti. Il frontale espressivo che mostra proiettori e indicatori di direzione su due livelli si unisce a scelte innovative come le ruote da 14” posizionate alle estremità della carrozzeria; le ampie superfici vetrate; numerosi elementi esterni perfettamente simmetrici; l’apertura delle portiere differenziata.

Proposta in 7 versioni e 4 tonalità principali, Ami – 100% ëlectric è personalizzabile attraverso una vasta scelta di accessori che il cliente potrà installare da sé, in pieno stile “Do it Yourself”.

Con Ami – 100% ëlectric, Citroën si adegua ai nuovi stili di consumo, per essere sempre più vicina alle esigenze dei suoi clienti e propone un approccio audace, rivoluzionario, assolutamente moderno anche nell’esperienza cliente. Propone offerte di utilizzo vantaggiose e personalizzate, secondo le esigenze di ognuno, dall’acquisto al noleggio al car-sharing, da 1 giorno a 1 mese a 1 anno o più. Offre un percorso per il cliente totalmente digitale. Dalla scoperta alla configurazione, dalla richiesta di test drive fino all’ordine, tutto può essere fatto direttamente on line, da smartphone o da tablet, 24 su 24, 7 giorni su 7 dal sito Citroën.