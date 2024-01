DiscoveRed il viaggio di Sky nei segreti Ferrari

La Ferrari così in profondità, probabilmente, non si era mai vista. Il viaggio di Sky Sport all’interno del Pianeta Rosso è qualcosa di davvero particolare per scoprire gli angoli nascosti della Scuderia, ovviamente senza svelarne i segreti. La nuova produzione originale di Sky Sport si intitola DiscoveRED – Scuderia Ferrari, ed è un documentario unico in 6 puntate.

Prodotto da Sky va in onda da sabato 3 a martedì 13 febbraio (giorno in cui verrà svelata la SF-24) su Sky e in streaming su NOW, disponibile anche on demand (dal 3 febbraio i primi tre episodi, dal 9 il quarto, dall’11 il quinto e dal 13 il sesto).

Ho visto il primo episodio e vi assicuro che vi piacerà perchè vengono raccontate cose spesso accessibili solo agli addetti ai lavori. Considerando la qualità di chi ha lavorato al progetto sono sicuro che anche le altre puntate saranno interessanti per i tifosi, ma allo stesso tempo colpiranno anche i non tifosi. Non capita tutti i giorni di essere ammessi all’interno della Scuderia per vedere come e dove lavorano gli uomini della Gestione Sportiva, un edificio nuovissimo, nato nel 2015.

Gli episodi si intitolano: Costruire un sogno, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Galleria del vento, Remote garage, Si va in pista. E Sky ci racconta così i contenuti:

COSTRUIRE UN SOGNO (dal 3 febbraio, primo passaggio alle 17.45 su Sky Sport Uno e alle 20.30 su Sky Sport F1): la Scuderia Ferrari apre le porte dei luoghi più iconici e confidenziali del team più titolato in F1. I responsabili delle varie aeree spiegano passo dopo passo l’evoluzione della monoposto dal punto di vista tecnico e regolamentare.

CARLOS SAINZ (dal 5 febbraio, primo passaggio alle 20.45 su Sky Sport F1): Carlos Sainz racconta la Scuderia Ferrari dal punto di vista del pilota. I suoi primi giorni in Ferrari, lavorare in un ambiente familiare e appassionato, le emozioni che solo i tifosi della Rossa sanno trasmettere.

CHARLES LECLERC (dal 7 febbraio, primo passaggio alle 20.45 su Sky Sport F1): al suo sesto anno in Ferrari, Charles Leclerc è stato fin da subito l’idolo dei tifosi di tutto il mondo. Il pilota monegasco racconta aneddoti e sensazioni della sua vita in Ferrari, dagli esordi in Ferrari Drivers Academy ad oggi.

GALLERIA DEL VENTO (dal 9 febbraio, primo passaggio alle 20.45 su Sky Sport F1): le telecamere Sky entrano in una delle zone più riservate per un team F1, la galleria del vento. È qui che ingegneri e tecnici lavorano per testare sviluppi e massimizzare le performance della monoposto.

REMOTE GARAGE (dall’11 febbraio, primo passaggio alle 20.45 su Sky Sport F1): un week end di gara seguito direttamente dalla struttura che supporta la squadra in pista. Ogni reparto analizza grandi quantità di dati in tempo reale e supporta i tecnici e il muretto box nelle decisioni.

SI VA IN PISTA (dal 13 febbraio, primi passaggi alle 11.15 e alle 20.45 su Sky Sport F1): la macchina viene preparata per il suo viaggio verso la pista. Anche la squadra è pronta, viviamo con loro l’atmosfera e le attese prima della partenza.

DiscoveRED – Scuderia Ferrari è una produzione originale Sky Sport a cura di Alberto Pierro; regia di Dario Biglino; montaggio di Dario Biglino, Tomas Mendini e Roberta Ronco; realizzazione di Chiara Maucci; grafiche di Giorgio Amodeo e Dario Radaelli; interviste a Carlos Sainz, Frederic Vasseur ed Enrico Gualtieri realizzate da Roberto Chinchero; Carlo Vanzini ha intervistato Charles Leclerc e Luigi Centenari.