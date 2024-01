La nuova Ferrari va sul classico (SF-24) ma solo per il nome

Il nome di una nuova Ferrari per anni era stato un mistero fino al giorno della presentazione. Negli ultimi anni però si è cambiata rotta e il nome viene svelato in anticipo. Quella che verrà presentata il 13 febbraio si chiamerà SF-24. Direi un nome abbastanza scontato considerando che quest’anno non c’erano anniversari da celebrare.

Il nome legato all’anno è un classico. La sigla SF (Scuderia Ferrari) è invece cominciata nel nel 2015 con la SF15T, la prima monoposto dell’era Marchionne, ma anche la prima dopo l’ingresso dell’azienda in Borsa.

Dal 1992, prima monoposto dell’era Montezemolo, le monoposto poirtavano solo la lettera F. Si cominciò con la F92A probabilmente la peggiore degli ultimi anni, quella di Alesi e Capelli, arrivando a quelle che con Schumacher hanno dominato il mondo a cominciare dalla F1-2000 dove però la F era stata trasformata in F1… Nei primi anni di Schumi c’erano state anche la 412T1 e la 412 T2, derivate da 4 (numero di valvole per cilindro) – 12 (cilindri nel motore V12) – T (cambio Trasversale)… Fortunatamente si cambiò rotta.

Ora dopo la F1-75 e la SF-23 ecco la SF-24. Nulla di nuovo. Ma quello che sarà nuovo è il progetto della vettura che abbandonerà la filosofia binottiana delle ultime due stagioni per avvicinarsi di più alla Red Bull. Tra due settimane la vedremo, ma solo a fine mese la capiremo.

Confermata la presentazione online il 13 febbraio (La nuova Ferrari nascerà in streaming) con filming day di 200 km a Fiorano il 14

Tutti i nomi delle monoposto

1950-52: 125 – 125 (cilindrata unitaria 125 cc)

1950-53: 166 – 166 (cilindrata unitaria 166 cc)

1950: 275 – 275 (cilindrata unitaria 275 cc)

1950: 166S –166 (cilindrata unitaria 166 cc) – S (Sport)

1950-51: 375 – 375 (cilindrata unitaria 375 cc)

1951-52: 212 – 2 (cilindrata totale 2000 cc), 12 (cilindri nel motore V12)

1951: 375 TW – 375 (cilindrata unitaria 375 cc) – TW (Thin Wall – telaio sottile)

1952-57: 500 – 500 (cilindrata unitaria 500 cc)

1952-56: 375S -375 (cilindrata unitaria 375 cc) – S (Sport)

1953-54: 553 – 5 (cilindrata unitaria 500 cc) – 53 (anno 1953)

1954-55: 625 – 625 (cilindrata unitaria 625 cc)

1955-56: 555 – 5 (cilindrata unitaria 500 cc) – 55 (anno 1955)

1956-57: D50 – D (ereditato dalla Lancia D50)

1957: 801 – 8 (cilindri nel motore V8) – 01 (indica la categoria top, la Formula 1)

1958-60: D246 – D (Dino) – 24 (cilindrata totale 2400 cc) – 6 (cilindri nel motore V6)

1959: D156 – D (Dino) – 15 (cilindrata totale 1500 cc) – 6 (cilindri nel motore V6)

1960: 246P – 24 (cilindrata totale 2400 cc) – 6 (cilindri nel motore V6) – P (Posteriore)

1960: 156P – 15 (cilindrata totale 1500 cc) – 6 (cilindri nel motore V6) – P (Posteriore)

1961-64: 156 – 15 (cilindrata totale 1500 cc) – 6 (cilindri nel motore V6)

1964-65: 158 – 15 (cilindrata totale 1500 cc) – 8 (cilindri nel motore V8)

1964-65: 1512 – 15 (cilindrata totale 1500 cc) – 12 (cilindri nel motore V12)

1966: 246 – 24 (cilindrata totale 2400 cc) – 6 (cilindri nel motore V6)

1966-69: 312 – 3 (cilindrata totale 3000 cc) – 12 (cilindri nel motore V12)

1969-71: 312B – 3 (cilindrata totale 3000 cc) – 12B (cilindri Boxer nel motore V12)

1971-73: 312B2 – 2 (Evoluzione della precedente 312B)

1973-75: 312B3 – 3 (Evoluzione della precedente 312B2)

1975-76: 312T – T (cambio Trasversale)

1976-78: 312T2 – 2 (Evoluzione della precedente 312T)

1978-79: 312T3 – 3 (Evoluzione della precedente 312T2)

1979: 312T4 – 4 (Evoluzione della precedente 312T3)

1980: 312T5 – 5 (Evoluzione della precedente 312T4)

1981: 126CK – 126 (120° gradi, angolazione dei 6 cilindri) – CK (deriva dal turbo Comprex KKK)

1982: 126C2 – 2 (Evoluzione della 126C, ma anche “2″ di “1982″)

1983: 126C2B – B (Evoluzione della 126C2)

1983: 126C3 – 3 (Evoluzione della 126C2, ma anche “3″ di “1983″)

1984: 126C4 – 4 (Evoluzione della 126C3, ma anche “4″ di “1984″)

1985: 156/85 – 5 (cilindrata totale 1500 cc) – 6 (cilindri nel motore V6) – 85 (anno 1985)

1986: F186 – F1 (Formula 1) – 86 (anno 1986)

1987: F187 – F1 (Formula 1) – 87 (anno 1987)

1988: F187/88C – Evoluzione della precedente – 88 (anno 1988) – C (Compresso, dal motore turbo di quell’anno)

1989: 640 – 640 (progetto n°640)

1990: 641 – 641 (progetto n°641)

1991: 642 – 642 (progetto n°642)

1991: 643 – 643 (progetto n°643)

1992: F92A – F (Ferrari) – 92 (anno 1992)

1992: F92AT – Evoluzione della precedente F93A – T (cambio Trasversale)

1993: F93A – Evoluzione della precedente F93A – 93 (anno 1993)

1994: 412T1 – 4 (numero di valvole per cilindro) – 12 (cilindri nel motore V12) – T (cambio Trasversale) – 1 (1° versione della vettura)

1994: 412T1B – B (Evoluzione della 412T1)

1995: 412T2 – 2 (Evoluzione della 412T1, 2° versione della vettura)

1996: F310 – F (Ferrari) – 3 (cilindrata unitaria 300 cc) – 10 (cilindri nel motore V10)

1997: F310B – B (Evoluzione della F310)

1998: F300 – F (Ferrari) – 300 (cilindrata unitaria 300 cc)

1999: F399 – F (Ferrari) – 3 (evoluzione della F300) – 99 (anno 99)

2000: F1-2000 – F1 (Formula 1) – 2000 (anno 2000)

2001-02: F2001 – F (Ferrari) – 2001 (anno 2001)

2002-03: F2002 – F (Ferrari) – 2002 (anno 2002)

2003: F2003-GA – F (Ferrari) – 2003 (anno 2003) – GA (Gianni Agnelli)

2004: F2004 – F (Ferrari) – 2004 (anno 2004)

2005: F2004M – M (Modificata, evoluzione della F2004)

2005: F2005 – F (Ferrari) – 2005 (anno 2005)

2006: 248 F1 – 24 (cilindrata totale 2400 cc) – 8 (cilindri nel motore V8) – F1 (Formula 1)

2007: F2007 – F (Ferrari) – 2007 (anno 2007)

2008: F2008 – F (Ferrari) – 2008 (anno 2008)

2009: F60 – F (Ferrari) – 60 (60°anno della Ferrari in Formula 1)

2010: F10 – F (Ferrari) – 10 (anno 2010)

2011: 150° Italia – 150° Anniversario della nascita dell’Italia

2012: F2012 – F (Ferrari) – 2012 (anno 2012)

2013: F138 – F (Ferrari) – 13 (anno 2013) – 8 (cilindri nel motore V8)

2014: F14 T – F (Ferrari) – 14 (anno 2014) – T (Turbo)

2015: SF15-T – SF (Scuderia Ferrari) – 15 (anno 2015) – T (Turbo)

2016: SF16-H – SF (Scuderia Ferrari) – 16 (anno 2016) – H (Hybrid)

2017: SF70H – SF (Scuderia Ferrari) – 70 (70° anno dal primo modello della casa Ferrari del 1947) – H (Hybrid)

2018: SF71H – SF (Scuderia Ferrari) – 71 (71° anno dalla prima Ferrari del 1947) – H (Hybrid)

2019: SF90 – SF (Scuderia Ferrari) – 90 (90° anno dalla fondazione della Scuderia Ferrari)

2020: SF1000– SF (Scuderia Ferrari) – 1000 (1000° GP in Formula 1, che la Ferrari festeggia in occasione del 9° GP dell’anno)

2021: SF21 – SF (Scuderia Ferrari) – 21 (anno 2021)

2022: F1-75 – F1 (Formula 1) – 75 (75° anno dalla prima Ferrari del 1947)

2023: SF-23 – SF (Scuderia Ferrari) – 23 (anno 2023)

2024: SF-24 – SF (Scuderia Ferrari) – 24 (anno 2024)